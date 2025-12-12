ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανεβάζει ρυθμούς ο Σάντσες - Ατομικό ο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό

Ο Ρενάτο Σάντσες ανέβασε σήμερα ρυθμούς στην προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Τον Ρενάτο Σάντσες είδε σήμερα ο Ράφα Μπενίτεθ να ανεβάζει ρυθμούς στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού.

Ο Πορτογάλος μέσος ακολούθησε μέρος του ομαδικού προγράμματος και δείχνει ότι είναι σε… φάση επιστροφής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

 

Στην ίδια προπόνηση ο Πελίστρι έκανε ατομικό ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος.

Αναλυτικά αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο.Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησαν ασκήσεις ένας εναντίον ενός, σέντρες και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Σάντσες, ατομικό έκανε ο Πελίστρι, ενώ θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος».

Ελλαδα

