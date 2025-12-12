«Θα έρθουν τα γκολ»: Ο Αρτέτα είναι «σίγουρος» για τον Γκιόκερες

Εξήγησε, πως είναι θέμα χρόνου να έρθει η «επιστροφή» του Σουηδού επιθετικού στο σκοράρισμα και περιμένει να δει τα αποτελέσματα, για να πανηγυρίσει μαζί του!

Ο Βίκτορ Γκιόκερες «ακόμη» ψάχνει τα... πατήματά του, μετά την απότομη μετακίνηση από τη Liga Portugal στην Premier League!

Ο Σουηδός επιθετικός έχει σκοράρει οκτώ φορές σε 18 αγωνιστικές, αλλά ο Μικέλ Αρτέτα δεν... ανησυχεί! Ακόμη, και αν έχει να σκοράρει, εδώ και παραπάνω από έναν μήνα, με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ίσα-ίσα, ο Ισπανός τεχνικός είναι απόλυτα πεπεισμένος, πως ο ποδοσφαιριστής του θα μπορέσει να επιστρέψει τα γκολ και σύντομα!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου, πριν το ματς με τη Γουλβς (13/12, 22:00), πως θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος, όταν δει τον Βίκτορ Γκιόκερες να σκοράρει ξανά.

Εσείς τι λέτε, θα μπορέσει να βρει σύντομα τον δρόμο προς τα δίχτυα, ο επιθετικός των «κανονιέρηδων»;

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μικέλ Αρτέτα:

«Του πήρε λίγο χρόνο στην αρχή επειδή είναι διαφορετικό πρωτάθλημα, διαφορετικές απαιτήσεις, δεν είχε ακρίβεια. Και τώρα μόλις αρχίζει να αποκτά, ξανά ρυθμό. Τα γκολ θα έρθουν και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μαζί του».