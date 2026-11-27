Οι δυο ομάδες έχουν από έξι βαθμούς και προερχόμενοι από επιτυχίες, το ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου επί της Sabbianco Ανόρθωση και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο κόντρα στον Προοδευτικό, θέλουν να προσθέσουν και νέα επιτυχία στο λογαριασμό τους κυνηγώντας θέση στα ψηλότερα δώματα της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, η πρωτοπόρος και αήττητη SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ, που θέλει να επεκτείνει την παραμονή της στο ψηλότερο σκαλοπάτι, θα φιλοξενηθεί στην Πάφο από τον Προοδευτικό που είναι η μία από τις δυο ομάδες που δεν έχει ακόμη βαθμό στην τρέχουσα περίοδο.

Η άλλη ομάδα που δεν έχει προσθέσει ακόμη βαθμούς στη συλλογή της είναι ο ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς που υποδέχεται το Σάββατο (28/11, 18:30) την Sabbianco Ανόρθωση, η οποία θεωρείται το φαβορί για επιστροφή στις νίκες.

Η αγωνιστική θα κλείσει την Τρίτη (01/12, 20:30) με το παιχνίδι μεταξύ του Παρνασσού και του TMS Απόλλων Λεμεσού, με τους γηπεδούχους να θέλουν επιστροφή στις επιτυχίες, ώστε να πάρουν την τέταρτη νίκη, ενώ την δεύτερη νίκη θα επιδιώξει η ομάδα της Λεμεσού.

Για το πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών, στην 6η στροφή η πρωτοπόρος Ε.Ν. Αθηένου φιλοξενεί το Σάββατο (28/11, 18:00) τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, μία από τις δυο ομάδες που ακολουθούν δύο βαθμούς πιο πίσω (8-6). Νωρίτερα την ίδια ημέρα (28/11, 16:00) η Ladies Handball Strovolou, μετά την ήττα στο ντέρμπι, θα κυνηγήσει επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα παίζοντας με τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου. Το τρίτο παιχνίδι της αγωνιστικής θα γίνει την Κυριακή (29/11, 18:00), ανάμεσα στις δυο ομάδες που δεν έχουν ανοίξει ακόμη λογαριασμό.

ALLWYN A N ΔΡΩΝ

Πρόγραμμα – 6η αγωνιστική

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 28/11, 17:00

Προοδευτικός-SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ. 28/11, 17:00

ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς-Sabbianco Ανόρθωση 28/11, 18:30

Παρνασσός-TMS Απόλλων Λεμεσού 01/12, 20:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγ.)

1. SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ 7

2. Παρνασσός 6

3. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 6

4. ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου 6

5. Sabbianco Ανόρθωση 5

6. TMS Απόλλων Λεμεσού 2

7. ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς 0

8. Προοδευτικός 0

ALLWYN ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρόγραμμα – 6η αγωνιστική

Ladies Handball Strovolou - Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 28/11, 16:00

Ε.Ν. Αθηένου-ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 28/11, 18:00

CyView Λατσιά-ΑΟ Αραδίππου 29/11, 18:00

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγ.)

1. Ε.Ν. Αθηένου 8

2. Ladies Handball Strovolou 6

3. ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 6

4. Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου 4

5. CyView Λατσιά 0

6. ΑΟ Αραδίππου 0

- τέλος –