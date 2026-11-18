Mε ανακοίνωσή της η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ανδρέα Ανδρέου, ως Ομοσπονδιακό προπονητή.

Ο Ανδρέου παραμένει στην δύναμη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης ως Τεχνικός Σύμβουλος της ΚΟΧ, Επικεφαλής του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας και Τεχνικός Επικεφαλής του EHF MASTER PLAN που υλοποιείται από την ΚΟΧ.

Η ανακοίνωση:

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ανδρών, κύριο Ανδρέα Ανδρέου.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος του ΔΣ ΚΟΧ κύριος Κωνσταντίνος Φιλαρέτου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΧ, η Επιτροπή Εθνικών Ομάδων ΔΣ ΚΟΧ, το τεχνικό επιτελείο των Εθνικών ομάδων και το διοικητικό προσωπικό της ΚΟΧ, εκφράζουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες για την πολύτιμη προσφορά του Ανδρέα, τον επαγγελματισμό, την συνέπεια και την αφοσίωση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Η παρουσία του στην Εθνική ομάδα δεν περιορίστηκε μόνο στον προπονητικό και αγωνιστικό τομέα. Άνθρωπος που υπηρέτησε την ομάδα με πάθος, υπευθυνότητα και πραγματική αγάπη για το άθλημα. Ένας τεχνικός που πίστεψε στους αθλητές του, στάθηκε δίπλα τους, τους ενθάρρυνε και προσπάθησε καθημερινά να τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι, τόσο ως αθλητές όσο και ως άνθρωποι.

Η αγάπη και ο σεβασμός του για την Εθνική Κύπρου, η πίστη στις δυνατότητες των αθλητών και η διάθεσή του να προσφέρει ξεπερνούσαν τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας. Αποτελούσαν έκφραση προσωπικής αφοσίωσης και ουσιαστικού δεσμού με την ομάδα και τη χειροσφαίριση.

Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα όλα όσα προσέφερε, τις προσπάθειες, τις θυσίες και τις στιγμές που μοιραστήκαμε στο πλαίσιο αυτής της κοινής πορείας. Αυτό που παραμένει είναι η εκτίμηση, ο σεβασμός και οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργήθηκαν.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα έδωσε στην Εθνική μας ομάδα και στην κυπριακή χειροσφαίριση γενικότερα.

Οι δρόμοι δεν χωρίζουν, συνεχίζουν!

Ο κύριος Ανδρέου παραμένει στην δύναμη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης ως Τεχνικός Σύμβουλος της ΚΟΧ, Επικεφαλής του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Ομοσπονδίας και Τεχνικός Επικεφαλής του EHF MASTER PLAN που υλοποιείται από την ΚΟΧ.

Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για όλα!

Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης».