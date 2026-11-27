Είναι στο χέρι της να το πράξει, εφόσον απόψε (19:00), μέσα στην έδρα, επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και κερδίσει τον Ολυμπιακό. Σίγουρα, δεν θα είναι εύκολη η αποστολή για τους γαλαζοκίτρινους αφού ο αντίπαλος, παρ' όλο που είναι χαμηλά στη βαθμολογία, είναι δυσκολοκατάβλητος και αυτό αποδεικνύεται από τις έξι ισοπαλίες σε δέκα παιχνίδια.

Η αλήθεια είναι πως δείχνει μία συνέπεια η ΑΕΛ απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες και ευελπιστεί πως και αυτή τη φορά θα πανηγυρίσει τη νίκη, που υπό προϋποθέσεις ίσως την στείλει στην κορυφή. Το τρίποντο θα βοηθούσε και ψυχολογικά ενόψει και των δύο ντέρμπι που έχει στη 12η και 13η αγωνιστική με ΑΕΚ και Απόλλωνα. Εκεί θα φανεί σε μεγάλο βαθμό τι μπορεί να καταφέρει η ΑΕΛ, που δείχνει πάντως φέτος έτοιμη να πρωταγωνιστήσει και να κατακτήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, η επάνοδος του Γκόμες προσφέρει ευελιξία στην άμυνα, ενώ σε πιο καλή κατάσταση είναι οι Καφού και Ζόκε. Πιθανόν ξανά να προφυλαχθεί ο Γιόβετιτς και να είναι σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας ενόψει των επικείμενων ντέρμπι. Γενικά ο Μαρτίνς βλέπει όλο και περισσότερους παίκτες να είναι σε καλή κατάσταση και αυτό θέλει να συνεχιστεί.