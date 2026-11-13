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Σύγκρουση πρωτοπόρων στο Χάντμπολ μεταξύ Παρνασσού και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

ΓΗΠΕΔΟ

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Μεγάλο ματς το απόγευμα του Σαββάτου

Ντέρμπι των δύο ομάδων που δεν έχασαν ούτε ένα βαθμό μέχρις στιγμής στις δυο αγωνιστικές που διεξάχθηκαν, περιλαμβάνει η 4η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών, η αυλαία της οποίας ανοίγει την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Εντός του Σαββατοκύριακου θα γίνουν και οι τρεις αγώνες για το πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών.

Η σύγκρουση των δυο ομάδων που έχουν πετύχει το δύο στα δύο θα γίνει στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης» με τον Παρνασσό να υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (14/11, 16:30) το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Στο ίδιο στάδιο θα γίνει και το πρώτο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής, το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 20:30), με το ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου να διεκδικεί την δεύτερη νίκη του στη σεζόν, φιλοξενώντας τον Προοδευτικό που επιδιώκει να ανοίξει λογαριασμό.

Το Σάββατο πριν από το ντέρμπι στον Στρόβολο, υπάρχει προγραμματισμένος άλλος ένας αγώνας (14/11, 15:00) με τον ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς, που ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς, να υποδέχεται την SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ που θέλει δεύτερη σερί νίκη.

Την Κυριακή (15/11, 19:00) η Sabbianco Ανόρθωση θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον TMS Απόλλων Λεμεσού, με την ομάδα της Αμμοχώστου να έχει μέχρις στιγμής τρεις βαθμούς και το συγκρότημα της Λεμεσού κανένα.

Στο πρωτάθλημα Allwyn Γυναικών το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής περιλαμβάνει παιχνίδι μεταξύ των δύο εκ των τριών ομάδων που έχουν πετύχει το δύο στα δύο στις πρώτες αγωνιστικές. Συγκεκριμένα την Κυριακή (15/11, 17:00) θα συγκρουστούν ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και Ladies Handball Strovolou, την ίδια ημέρα που θα γίνει και ο αγώνας ανάμεσα στον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και τον ΑΟ Αραδίππου, ομάδες που ψάχνουν τους πρώτους βαθμούς τους. Η αγωνιστική θα ανοίξει από το Σάββατο (14/11, 18:00) με την Ε.Ν. Αθηένου να επιδιώξει την τρίτη σερί επιτυχία, κόντρα στα CyView Λατσιά που θέλει τους πρώτους βαθμούς της.

ALLWYN ANΔΡΩΝ

Πρόγραμμα – 4η αγωνιστική

ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου-Προοδευτικός 13/11, 20:30

ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς-SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ. 14/11, 15:00

Παρνασσός-Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 14/11, 16:30

Sabbianco Ανόρθωση-TMS Απόλλων Λεμεσού 15/11, 19:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγ.)

1. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  4

2. Παρνασσός 4

3. Sabbianco Ανόρθωση 3

4. SPE Στροβ. Α.Σ. Παλ. Ελπ. Στρ 3

5. ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου 2

6. TMS Απόλλων Λεμεσού  0

7. ΑΟ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς 0

8. Προοδευτικός 0

ALLWYN ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρόγραμμα – 4η αγωνιστική

Ε.Ν. Αθηένου-CyView Λατσιά 14/11, 18:00

Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου-ΑΟ Αραδίππου 15/11, 15:00

ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς-Ladies Handball Strovolou 15/11, 17:00

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ladies Handball Strovolou 4

2. Ε.Ν. Αθηένου 4

3. ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 4

4. Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου  0

5. CyView Λατσιά 0

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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