Στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών, βρίσκεται μόνο το κρίσιμο παιχνίδι της Κυριακής (29/11) με τον ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια που είναι εδώ και μια εβδομάδα sold out και φυσικά, στόχος ειναι μόνο η νίκη, για να μην χαθεί η επαφή με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Στην Ένωση, γνωρίζουν καλά πόσο σημαντικό είναι το προσεχές παιχνίδι, όπως γνωρίζουν καλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν με δεδομένη την καταπόνηση από την προσπάθεια στην Ιταλία. Η ΑΕΚ, έχει μπροστά της ένα τριήμερο για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το ντέρμπι με τον Δικέφαλο του Βορρά προκειμένου να βγάλει την απαραίτητη ενέργεια στο γήπεδο και να έχει το κατάλληλο πλάνο που θα φέρει το τρίποντο.

Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ, δεν θα έχει στον πάγκο της την Κυριακή τον Μάρκο Νίκολιτς μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στη Νίκαια. Μάλιστα χθες, είχαμε και μια επίσημη ενημέρωση από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ που ζήτησε ακρόαση με αίτημα να επανεξεταστεί η αποβολή του Σέρβου τεχνικού, ένα αίτημα όμως που απορρίφθηκε, με την Ένωση να προχωρά και σε ένα αιχμηρό σχόλιο θεωρώντας προφανώς εντελώς άδικη την τιμωρία.

Στα θετικά νέα, είναι η επιστροφή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος έλλειψε στο Κόμο. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός από την Μαυριτανία, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, δεδομένα θα πάρει θέση στην ενδεκάδα και μένει να δούμε που θα χρησιμοποιηθεί. Το πιο πιθανό είναι να τον δούμε αριστερά και να παίξει δεξιά, στην κλασική του θέση, ο Λόβρο Μάγερ, με τους Μαρίν-Βιτάλις ή Κάιρινεν στον άξονα. Αν ο Κροάτης έρθει εσωτερικά στα χαφ, τότε λογικά θα μετακινηθεί και ο Κοιτά. Προφανώς, όλα αυτά θα φανούν μέχρι το Σάββατο, όπου η ΑΕΚ θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της και ο Νίκολιτς θα φανερώσει κάποιες από τις σκέψεις του.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πάντως, πως απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε σχέση με το Κόμο που είδαμε 4-4-1-1 και 4-3-2-1, θα έχουμε επιστροφή του κλασικού 4-4-2 με τους Γιόβιτς-Βάργκα στην επίθεση χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί και μια χρησιμοποίηση του Ζίνι. Ο Νίκολιτς υπενθυμίζουμε, δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Αριάγκα και Ζούμπκοφ.

sdna.gr