Χάτσινσον για Καραϊσκάκη: «Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, το δικό μας γήπεδο είναι πιο θορυβώδες»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μίλαν, Ομάρι Χάτσινσον, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο ποδοσφαιριστής των «ροσονέρι» που ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε γκολ και δύο ασίστ στη νίκη με 2-4 επί του Ολυμπιακού και μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέφερε ότι δεν τον εντυπωσίασε η ατμόσφαιρα στην έδρα των «ερυθρόλευκων».
«Το γήπεδο δεν μας επηρέασε, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τίποτα που δεν έχουμε ξανακούει. Το δικό μας γήπεδο είναι πιο θορυβώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Μίλαν.