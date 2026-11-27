Ο ποδοσφαιριστής των «ροσονέρι» που ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε γκολ και δύο ασίστ στη νίκη με 2-4 επί του Ολυμπιακού και μετά το τέλος της αναμέτρησης ανέφερε ότι δεν τον εντυπωσίασε η ατμόσφαιρα στην έδρα των «ερυθρόλευκων».

«Το γήπεδο δεν μας επηρέασε, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τίποτα που δεν έχουμε ξανακούει. Το δικό μας γήπεδο είναι πιο θορυβώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Μίλαν.