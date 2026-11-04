Η ανακοίνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης για την απόφαση ΑΔΕΑ που τη δικαίωσε

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της ΑΔΕΑ η οποία δικαιώνει τις θέσεις της αναφορικά με τη νομιμότητα εκλογής προέδρου και διοικητικού συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι το γεγονός επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της ομοσπονδίας στην αθλητική δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει την έκδοση της απόφασης της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού (ΑΔΕΑ), η οποία δικαιώνει πλήρως τις θέσεις της ΚΟΧ σχετικά με νομιμότητα εκλογής του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΧ.

Η ΑΔΕΑ, αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων και των νομικών μας επιχειρημάτων, απέρριψε ομόφωνα στο σύνολό της, την αβάσιμη αγωγή των αιτητών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σπουδαία δικαστική νίκη, η οποία δεν δικαιώνει μόνο την Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, αλλά αποκαθιστά την αλήθεια και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μας στην Αθλητική Δικαιοσύνη.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στη νομική μας ομάδα και κυρίως τον Νομικό Σύμβουλο της ΚΟΧ κύριο Λοΐζο Χατζηδημητρίου, για τον εξαιρετικό, μεθοδικό και απόλυτα επαγγελματικό χειρισμό της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της για την ενίσχυση και την προώθηση του αθλήματος, με την ίδια προσήλωση στη νομιμότητα, το δίκαιο και την ηθική, θωρακισμένη πλέον από αυτή τη σπουδαία δικαστική κρίση.