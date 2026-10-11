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Επέστρεψε στους τίτλους του Super Cup στο χάντμπολ η Sabbianco Ανόρθωση!

ΓΗΠΕΔΟ

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Κέρδισε στην παράταση με τρία γκολ στο φινάλε του Παρνασσού

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Sabbianco Ανόρθωση Αμμοχώστου επικράτησε με 34-33 του Παρνασσού Στροβόλου και κατέκτησε το 38ο Allwyn Super Cup Ανδρών, προσθέτοντας το πέμπτο τρόπαιο του θεσμού στην ιστορία της!

Η αναμέτρηση στο αθλητικό κέντρο «Κίτιον» της Λάρνακας πρόσφερε απίστευτες συγκινήσεις. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 13-13, ενώ στο 45’ ο Παρνασσός είχε το προβάδισμα με 24-21.

Η Ανόρθωση επέστρεψε δυναμικά και στο 56’ πέρασε μπροστά με 27-26, όμως το παιχνίδι επιφύλασσε ακόμη μεγαλύτερες συγκινήσεις. Η «Κυρία» προηγείτο με 28-27 κι αφού έχασε την ευκαιρία να πετύχει το 29-27, ο Παρνασσός ισοφάρισε, στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση!

Στο πρώτο πεντάλεπτο της παράτασης οι δύο ομάδες παρέμειναν ισόπαλες στο 30-30. Στο δεύτερο μέρος, ο Παρνασσός κατάφερε να πετύχει τρία τέρματα αγωνιζόμενος με αριθμητικό μειονέκτημα, εκ των οποίων το ένα με δύο παίκτες λιγότερους, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα της Αμμοχώστου.

Η «Κυρία» δεν είπε την τελευταία της λέξη και με σερί 3-0 στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης, έφερε τα πάνω κάτω και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 34-33, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Super Cup.

Sabbianco Ανόρθωση (Μάριος Ευσταθιάδης): Γουρμούμης, Κρητικός, Μελίσσας, Drakas, Καρκάλατος 3, Αργυρού 7, Χριστοδούλου, Bingo 4, Φτερακίδης, Buntic 7, Καϊμακάμης 4, Ρούσος, Dolezel, Βarros 6, Παρασκευά 2, Rios 1

Παρνασσός (Σάββας Ζωγράφου): Ππούμος, Farouk 2, Ahmed 2, Coindevel 1, Δημοσθένους 2, Χατζηδάκης 1, Αlmander 1, Λάσκος 5, Brun 8, Ζika, Αραούζος, Ρlessers, Μπαμπατζανίδης, Θεοφάνους, Ahmed 3, Schroffer 8

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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