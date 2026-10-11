Μάχη Sabbianco Ανόρθωσης και Παρνασσού για το Allwyn Super Cup Ανδρών

Sabbianco Ανόρθωση και Παρνασσός διεκδικούν τον τίτλο στο 38ο Allwyn Super Cup Ανδρών στο χάντμπολ, στο παιχνίδι με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της σεζόν 2026-27.

Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 19:00 στο αθλητικό κέντρο «Κίτιον» στη Λάρνακα, με τις δυο ομάδες που μονοπωλούν τις κατακτήσεις των τροπαίων τα τελευταία χρόνια, να διεκδικούν να προσθέσουν άλλο ένα στην τροπαιοθήκη τους.

Η ομάδα της Αμμοχώστου μετά το έκτο σερί πρωτάθλημα στην ιστορία της, θα κυνηγήσει να επανέλθει στις κατακτήσεις σε αυτό τον θεσμό, στον οποίο μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες, από το 2021 μέχρι το 2025.

Τον τίτλο πέρσι πήρε η ομάδα του Στροβόλου, σπάζοντας την κυριαρχία της «Κυρίας» και βάζοντας στον δικό του απολογισμό το τρίτο Super Cup της ιστορίας του, μετά τις κατακτήσεις το 2018 και το 2019.

Πολυνίκης του θεσμού είναι η ΣΠΕ Στροβόλου που κέρδισε τους 21 από τους 37 αγώνες οι οποίοι διεξάχθηκαν από το 1988.