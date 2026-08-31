Μεσογειακοί Αγώνες: Δυνατές κυπριακές συμμετοχές με φόντο το βάθρο

Η σημερινή μέρα αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική για την αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 2026», με τον Στίβο και τη Γυμναστική να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η παρουσία σημαντικών αθλητών και αθλητριών στη σύνθεση των δύο ομάδων δημιουργεί προσδοκίες για σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια, με τις κυπριακές συμμετοχές να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σημαντικός είναι και ο αγώνας της γυναικείας ομάδας Καλαθόσφαιρας 3Χ3, η οποία θα αγωνιστεί στον προημιτελικό, με αντίπαλο τον ηττημένο της αναμέτρησης Σλοβενία-Γαλλία αγώνας ο οποίος θα διεξαγόταν αργά το βράδι της Κυριακής. Στόχος της ομάδας είναι η πρόκριση στα ημιτελικά και η συνέχιση της προσπάθειας για μια θέση στο βάθρο. Παράλληλα, αγωνιστική δράση υπάρχει σε Χάντμπολ, Σκοποβολή, Άρση Βαρών και Ιστιοπλοΐα, με τους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες να συνεχίζουν την προσπάθειά τους στους Αγώνες.

Στίβος

Μέσα σε λίγα λεπτά στο «Giuseppe Valente Stadium» θα πέσουν «βαριά χαρτιά» του Στίβου. Εννέα συνολικά αθλητές θα αγωνιστούν το απόγευμα της Δευτέρας, και ανάμεσα τους η Φίλιππα Φωτοπούλου στο Μήκος, η Έλενα Κουλιτσένκο και η Στυλιάνα Ιωαννίδου στο Ύψος και ο Μίλαν Τραΐκοβιτς στα 110μ. Εμπόδια, θέλουν να πρωταγωνιστήσουν με διαφορά μερικών λεπτών (πιθανότατα θα τους δούμε να αγωνίζονται και ταυτόχρονα).

Η μέρα θα ξεκινήσει με τις προκριματικές σειρές στα 400μ. όπου θα λάβουν μέρος η Θέκλα Αλεξάνδρου (1η) και η Καλλιόπη Κουντούρη (2η). Έχοντας τη 10η και 12η επίδοση από τις 12 συμμετέχουσες, ενδεχόμενη πρόκριση στον τελικό είναι επιτυχία.

Αμέσως μετά θα αρχίσει ο Τελικός στο Ύψος με τη διπλή κυπριακή συμμετοχή των Έλενα Κουλιτσένκο και Στυλιάνας Ιωαννίδου. Εντελώς ανοικτό για οποιοδήποτε αποτέλεσμα ο αγώνας των αθλητριών που συμμετέχουν αφού, έξι αθλήτριες έχουν ως κορυφαία φετινή επίδοση μεταξύ 1.90-1.92μ. ανάμεσα στις οποίες και η Κουλιτσένκο (1.91μ.). Η Στυλιάνα εφόσον φτάσει ή ξεπεράσει τη δική της φετινή επίδοση (1.86μ.) θα βρεθεί ψηλά στην κατάταξη.

Δύσκολη αναμένεται να είναι η προσπάθεια του Παύλου Νικολάου στον προκριματικό των 400μ. όπου συμμετέχουν 18 αθλητές. Θα αγωνιστεί στη 2η προκριματική σειρά και με φετινό 46.20 έχει την 13η επίδοση.

Ο Ιωσήφ Παπά στον τελικό της Δισκοβολίας, έχει μια μεγάλη ευκαιρία για διάκριση. Με φετινό 64.14μ. έχει την 5η επίδοση ανάμεσα σε 11 αθλητές. Ωστόσο αν εξαιρεθεί ο Σλοβένος Kristjian Ceh (72.61μ.), οι υπόλοιπες θέσεις θα κριθούν από την μέρα που θα βρεθούν οι δισκοβόλοι που θα διεκδικήσουν τα μετάλλια αφού οι διαφορές είναι μικρές.

Η Φίλιππα Φωτοπούλου έχει μπροστά της τον αγώνα που ψάχνει από καιρό για τη μεγάλη διάκριση. Σταθερή μέσα στη χρονιά (πλην των Κοινοπολιτειακών) με φετινό 6.78μ. έχει την καλύτερη επίδοση και θα προσπαθήσει να το επιβεβαιώσει στον αγώνα στον οποίο μετέχουν 10 άλτριες.

Η Δάφνη Γεωργίου θα στηθεί στην εκκίνηση του τελικού των 100μ. Εμπόδια με στόχο μια καλή κούρσα και την καλή επίδοση αφού ήδη με την πρόκριση της στον τελικό η παρουσία της είναι πετυχημένη.

Τέλος ο Μίλαν Τραΐκοβιτς, ύστερα από την εμφάνιση στον προκριματικό, καλείται στον τελικό των 110μ. Εμπόδιων να παρουσιαστεί ως ο καλύτερος της βραδιάς ανάμεσα σε ισάξιους αντιπάλους σε ένα αγώνισμα που κρίνεται στις λεπτομέρειες και είναι συνήθως απρόβλεπτο, έτσι ώστε να προσθέσει ακόμη μια τεράστια διάκριση στην καριέρα του.

Γυμναστική

Πέρασε αρκετός καιρός η ομάδα της Γυμναστικής να παρουσιαστεί σχεδόν πλήρης. Η επιστροφή πρόσφατα του Ηλία Γεωργίου ύστερα από πολύμηνη απουσία, προσθέτει προσέθεσε δυναμική στην ομάδα, που θα προσπαθήσει για τη μεγάλη διάκριση στο Ομαδικό, στο ψηλό επίπεδο των Μεσογειακών Αγώνων. Ταυτόχρονα οι Μάριος Γεωργίου, Σωκράτης Πηλακούρης και Νεόφυτος Κυριάκου θα επιδιώξουν τις όσο το δυνατόν περισσότερες προκρίσεις στους τελικούς των αγωνισμάτων τους, με τον Μιχάλη Ησαΐα να προσφέρει πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια για ένα μετάλλιο στο Ομαδικό. Στον αγώνα συμμετέχουν εννέα ομάδες, και η Κύπρος θα αγωνιστεί στο απογευματινό τμήμα του αγώνα, με τους γυμναστές μας να έχουν μαζί τους στον κύκλο των έξι οργάνων τους αθλητές της Ισπανίας.

Χάντμπολ

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει το Κόσοβο για τις θέσεις 7-8, σε έναν αγώνα που πέραν της πρώτης συμμετοχής στους Μεσογειακούς Αγώνες στη φετινή διοργάνωση θα προσπαθήσει και για την πρώτη νίκη. Οι εμπειρίες, από τις τέσσερις αναμετρήσεις που προηγήθηκαν απέναντι σε αντιπάλους που δεν προσφέρονταν για κάτι ανάλογο είναι σημαντικές. Από την πλευρά του ο Ανδρέας Ανδρέου θα μεταφέρει στους χειροσφαιριστές μας τις οδηγίες για να βελτιώσουν κάποια πράγματα στην συνολική αγωνιστική παρουσία της ομάδας, ύστερα από την τεχνική ανάλυση των προηγούμενων αγώνων.

Σκοποβολή

Στη Σκοποβολή οι Χρίστος Γερασίμου και Κωνσταντίνα Πρατσή θα αγωνιστούν στο Μικτό, στο Αεροβόλο Πιστόλι 10μ. σε έναν αγώνα με 17 συμμετοχές που κλείνει την παρουσία του αθλήματος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Στόχος να παρουσιαστούν βελτιωμένοι σε επιδόσεις σε σχέση με τον αγώνα που έδωσαν ξεχωριστά στο Ατομικό του αγωνίσματος τους.

Άρση Βαρών

Στην Άρση Βαρών η Δήμητρα Ιωάννου θα αγωνιστεί στην κατηγορία των -61Kg. Είναι μια καινούργια κατηγορία και πρακτικά ότι σηκώσει θα θεωρηθεί παγκύπριο ρεκόρ. Στόχος της να φτάσει τα 75Kg στο Αρασέ και 95Kg στο Ζετέ και αν ο αγώνας εξελιχθεί καλά και κάτι παραπάνω. Στο αγώνισμα θα δοθούν δύο μετάλλια ένα σε κάθε κατηγορία, αλλά όχι και τρίτο στο σύνολο.

Ιστιοπλοΐα

Τα προβλήματα με την άπνοια περιορίστηκαν τη Δευτέρα, και οι Ιστιοδρομίες έγιναν κανονικά στο iQFoil. Κάτι τέτοιο χρειάζεται και την Τρίτη όπου προγραμματίστηκαν η 7η και 8η΄ιστιοδρομία για τα ILCA, μια μέρα που θα κρίνει πολλά σε ότι αφορά τη διεκδίκηση των μεταλλίων κυρίως στις Γυναίκες όπου Ανδριανή Γεωργίου και Μαριλένα Μακρή βρίσκονται στη 2η και 5η θέση της κατάταξης αντίστοιχα, και τη συνέχεια της προσπάθειας των Αιμίλιου Ποέρου και Ερρίκου Καρατζή. Τέσσερις ιστιοδρομίες είναι προγραμματισμένες για τα iQFoil, οι 8-11 στους Άνδρες (Ιάκωβος Χριστοφίδης) και η 7-10 στις Γυναίκες (Νατάσα Λάππα).

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ / San Giorgio Jonico

17.00 -61Kg Αρασέ (Γ) Δήμητρα Ιωάννου

18.00 -61Kg Ζετέ (Γ) Δήμητρα Ιωάννου

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ – ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ 10μ. (Μικτό) / Torricella F.Albano

10.00 Μικτό - 1ος Προκριματικός Χρίστος Γερασίμου / Κωνσταντίνα Πρατσή 17 συμμ.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ / Fasano Sport Hall

12.00 Θέσεις 7-8 Κύπρος-Κόσοβο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 3Χ3 / Peripato Garden’s

Προημιτελικός (Γ) Κύπρος Vs Γαλλία ή Σλοβενία

ΣΤΙΒΟΣ / Salinella - G.Valente

18.30 400μ. (Γ) 1η Προκρ. Σ. Θέκλα Αλεξάνδρου 12 συμμ.

18.35 400μ. (Γ) 2η Προκρ. Σ. Καλλιόπη Κουντούρη 12 συμμ.

18.45 Ύψος (Γ) Τελικός Έλενα Κουλιτσένκο 10 συμμ.

18.45 Ύψος (Γ) Τελικός Στυλιάνα Ιωαννίδου 10 συμμ.

18.55 400μ. (Α) 2η Προκρ. Σ. Παύλος Νικολάου 18 συμμ.

19.00 Δισκοβολία (Α) Ιωσήφ Παπά 11 συμμ.

19.10 Μήκος (Γ) Φιλίππα Φωτοπούλου 10 συμμ.

19.30 110μ. Εμπ. (Α) Μίλαν Τραΐκοβιτς *

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ / Grottaglie Sports Hall

18.30 Ομαδικό (Α) Κύπρος (Μάριος Γεωργίου, Σωκράτης Πηλακούρης, Νεόφυτος Κυριάκου, Γιώργος Άγγονας, Μιχάλης Ησαΐας, Ηλίας Γεωργίου)

Κρίκοι (Μ.Ησαΐας, Μ.Γεωργίου, Σ.Πηλακούρης, Η.Γεωργίου)

Άλμα (Μ.Ησαΐας, Μ.Γεωργίου, Ν.Κυριάκου, Η.Γεωργίου)

Δίζυγο (Ν.Κυριάκου, Η.Γεωργίου, Μ.Γεωργίου, Μ.Ησαΐας)

Μονόζυγο (Μ.Ησαΐας, Η. Γεωργίου, Μ.Γεωργίου, Ν.Κυριάκου)

Έδαφος (Η. Γεωργίου, Μ.Ησαΐας, Μ.Γεωργίου, Ν.Κυριάκου)

Πλάγιος Ίππος (Ν.Κυριάκου, Η.Γεωργίου, Μ.Γεωργίου, Μ.Ησαΐας)

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

13.03 iQFoil (A) 8η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.05 ILCA6 (Γ) 7η ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

13.08 iQFoil (Γ) 7η ιστ. Νατάσσα Λάππα

13.15 ILCA7 (Α) 7η ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

13.33 iQFoil (A) 9η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.38 iQFoil (Γ) 8η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.03 iQFoil (Γ) 10η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.05 ILCA6 (Γ) 8η ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

14.08 iQFoil (A) 9η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.15 ILCA7 (Α) 8η ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

14.33 iQFoil (A) 11η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.38 iQFoil (Γ) 10η ιστ. Νατάσσα Λάππα

-Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την LOGICOM (Platinum Partner), την MEDOCHEMIE (Silver Partner) και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.