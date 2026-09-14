Προβάδισμα πρόκρισης για Ομόνοια 29Μ, αποκλεισμός για Παρνασσό στο EHF European Cup

Μία ελπίδα για πρόκριση και ένας αποκλεισμός ήταν ο απολογισμός για τις κυπριακές ομάδες χάντμπολ στην έναρξη του α’ γύρου του EHF European Cup, με την Ομόνοια 29Μ να παίρνει πανηγυρική νίκη στην παρθενική ευρωπαϊκή της παρουσία και τον Παρνασσό να ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή του προσπάθεια.

Οι πράσινοι, οι οποίοι είναι εκ των ομάδων που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, στον αγώνα που έγινε στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης» στον Στρόβολο, επικράτησαν της Granitas-Karys με 25-21. Έτσι, πάνε με ισχυρό προβάδισμα στη ρεβάνς.

Η ομάδα της Λευκωσίας πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων και πλέον ταξιδεύει στη Λιθουανία, όπου θα δώσει τη ρεβάνς, έχοντας ως στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ της σκορ και να διεκδικήσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Η δεύτερη αναμέτρηση του ζευγαριού θα διεξαχθεί την Κυριακή (20/09, 17:00), με την Ομόνοια 29Μ να καλείται να διαχειριστεί το πλεονέκτημα που απέκτησε από τον πρώτο αγώνα και να δώσει συνέχεια στην ιστορική της πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία.

Ο Παρνασσός έδωσε και τις δυο αναμετρήσεις του κόντρα στη Gorenje Velen στη Σλοβενία, με το συγκρότημα του Στροβόλου να γνωρίζει ισάριθμες ήττες. Στον πρώτο αγώνα η κυπριακή ομάδα ηττήθηκε με 38-18, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση ηττήθηκε με 33-24. Για τους κυπελλούχους πρώτοι σκόρερ στο πρώτο παιχνίδι ήταν οι Δημοσθένους και Omar με τέσσερα τέρματα, ενώ στο δεύτερο εφτά είχε Brun και από τέσσερα οι Λάσκος και Almander.

H σύνθεση της Ομόνοιας 29Μ: Νούγκοβιτς, Κεσίδης 5, Γιωργαλλής, Μακρής, Λεωνίδου 2, Νικηφόρου 2, Kahraman 1, Φωτίου 4, Στυλιανού, Αργυρού 7, Νικηφόρου 1, Παπαγιάννης, Αργ. Πέτρου, Αντ. Πέτρου, Ιωάννου 2, Μπακατσέλος 1

H σύνθεση του Παρνασσού στον πρώτο αγώνα: Ππούμος, Ηassan 2, Hamed 2, Coindevel, Mελής, Δημοσθένους 4, Χατζηδάκη 1, Almander 1, Λάσκος 2, Brun 1, Zika, Aραούζου, Plessers, Μπαμπατζανίδης, Omar 4, Schropfer 1

H σύνθεση του Παρνασσού στον δεύτερο αγώνα: Ππούμος, Ηassan 1, Hamed 2, Coindevel 1, Δημοσθένους 3, Χατζηδάκη, Almander 4, Λάσκος 4, Brun 7, Σοφοκλέους, Μελής, Plessers, Μπαμπατζανίδης, Θεοφάνους 1, Omar, Schropfer 1