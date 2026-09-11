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Μπαίνουν στην ευρωπαϊκή μάχη οι δυο από τις έξι εκπροσώπους του κυπριακού χάντμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η φετινή ευρωπαϊκή παρουσία του κυπριακού χάντμπολ είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η ώρα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων έφτασε για τον Παρνασσό Στροβόλου και την Ομόνοια 29Μ, οι οποίοι ανοίγουν την αυλαία για τις κυπριακές ομάδες στο EHF European Cup, την τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί με έξι ομάδες στην Ευρώπη, με τρεις από αυτές να εμφανίζονται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στον α’ γύρο της διοργάνωσης, ο Παρνασσός θα αντιμετωπίσει την Gorenje Velenje από τη Σλοβενία, με τα δύο παιχνίδια να γίνονται στη Σλοβενία.

Συγκεκριμένα, οι κυπελλούχοι θα αγωνιστούν στο στάδιο «Rdeca Dvorana» πρώτα ως γηπεδούχοι το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, ενώ την επόμενη ημέρα (13/09 20:00) θα παίξουν ως φιλοξενούμενοι στο ίδιο γήπεδο.

Για την Ομόνοια 29Μ η φετινή συμμετοχή έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η ομάδα πραγματοποιεί την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνιση στην ιστορία της. Στον α’ γύρο θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Granitas-Karys, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στην Κύπρο και το στάδιο «Κυριάκος Πίσσης» το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 20 του μήνα στη Λιθουανία.

Η φετινή ευρωπαϊκή παρουσία του κυπριακού χάντμπολ είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνολικά έξι ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πέραν του Παρνασσού και της Ομόνοιας 29Μ, στην κατηγορία των ανδρών συμμετέχει και η πρωταθλήτρια Sabbianco Ανόρθωση, η οποία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από τον β’ γύρο και θα μάθει αργότερα τον αντίπαλό της.

Από εκεί και πέρα, άλλες τρεις ομάδες θα λάβουν μέρος στην κατηγορία των γυναικών, με τα παιχνίδια του β’ γύρου να γίνονται αρχές Οκτωβρίου. Εκπρόσωποι στις γυναίκες είναι η νταμπλούχος ΕΝ Αθηένου καθώς και οι Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου και ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγίας Τριμιθιάς που λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Θυμίζουμε ότι η ΕΝ Αθηένου θα αντιμετωπίσει την πορτογαλική C.J. Almeida Garrett, ο Μαυρομμάτης Αγίου Παύλου τη λιθουανική Cascada HC Garliava, ενώ ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγίας Τριμιθιάς την τουρκική Kur.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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