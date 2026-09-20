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Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε η Ομόνοια 29Μ στην πρώτη ευρωπαϊκή της παρουσία

ΓΗΠΕΔΟ

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Λύγισε στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς στη Λιθουανία

Στο δεύτερο ημίχρονο της ρεβάνς στη Λιθουανία και το στάδιο Alytus Sports Center η Ομόνοια 29Μ λύγισε απέναντι στη Granitas-Karys, η οποία ανέτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα του α’ γύρου του EHF European (25-21) και κερδίζοντας τους πράσινους με 31-19 πέρασε στην επόμενη φάση.

Έτσι, ολοκληρώθηκε η παρθενική παρουσία για την Ομόνοια 29Μ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τη νίκη της στην Κύπρο αλλά και γενικότερα τις εμφανίσεις της στα δύο παιχνίδια να αφήνoυν υποσχέσεις για το μέλλον.

Η κυπριακή ομάδα έκανε ένα καλό πρώτο 20λεπτο στη Λιθουανία, έχοντας το προβάδισμα μέχρι το 17' (7-8), όμως μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με τέσσερα γκολ (15-11), ισοφαρίζοντας έτσι το σκορ του πρώτου παιχνιδιού.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ένα ξέσπασμα των Λιθουανών έφερε τη διαφορά στα δέκα γκολ στο 45' (22-12), για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι με σκορ 31-19.

Για το συγκρότημα του Mάριου Τριμιθιώτη πρώτοι σκόρερ ήταν οι Γιάννος Νικηφόρου και Ανδρέας Ιωάννου που πέτυχαν από πέντε τέρματα.

H σύνθεση της Ομόνοιας 29Μ: Νούγκοβιτς, Κεσίδης 3, Μακρής, Λεωνίδου, Νικηφόρου 5, Kahraman, Φωτίου, Στυλιανού, Αργυρού 1, Νικηφόρου 2, Παπαγιάννης, Αργ. Πέτρου 3, Αντ. Πέτρου, Ιωάννου 5, Λογίδης, Μπακατσέλος

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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