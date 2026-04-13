Αποκλεισμός στη διαφορά τερμάτων για την Εθνική Futsal
Δεν εξασφάλισε πρόκριση στον Main Round της διοργάνωσης η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών, παρά τη νίκη της στην τελευταία αγωνιστική του 5ου προκριματικού ομίλου του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.
Η Κύπρος νίκησε με 3-1 το Σαν Μαρίνο και ισοβάθμησε στους τέσσερις βαθμούς με την Αλβανία η οποία προκρίθηκε λόγω καλύτερου συντελεστή τερμάτων.
Πρόκριση και για τη Λετονία που τερμάτισε πρώτη με 9 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:
1η αγωνιστική
Λετονία – Σαν Μαρίνο 8-0
Κύπρος – Αλβανία 2-2
2η αγωνιστική
Κύπρος – Λετονία 1-12
Αλβανία – Σαν Μαρίνο 2-1
12 Απριλίου
Σαν Μαρίνο – Κύπρος 1-3
Αλβανία – Λετονία 2-3
Βαθμολογία (βαθμοί, γκολ υπέρ, γκολ κατά)
1. Λετονία 9 (3-22
2. Αλβανία 4 (6- 6)
3. Κύπρος 4 (6 - 15)
4. Σαν Μαρίνο 0 (1-10)