Αποκλεισμός στη διαφορά τερμάτων για την Εθνική Futsal

Δεν εξασφάλισε πρόκριση στον Main Round της διοργάνωσης η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών, παρά τη νίκη της στην τελευταία αγωνιστική του 5ου προκριματικού ομίλου του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Η Κύπρος νίκησε με 3-1 το Σαν Μαρίνο και ισοβάθμησε στους τέσσερις βαθμούς με την Αλβανία η οποία προκρίθηκε λόγω καλύτερου συντελεστή τερμάτων.

Πρόκριση και για τη Λετονία που τερμάτισε πρώτη με 9 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Λετονία – Σαν Μαρίνο 8-0

Κύπρος – Αλβανία 2-2

2η αγωνιστική

Κύπρος – Λετονία 1-12

Αλβανία – Σαν Μαρίνο 2-1

12 Απριλίου

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 1-3

Αλβανία – Λετονία 2-3

Βαθμολογία (βαθμοί, γκολ υπέρ, γκολ κατά)

1. Λετονία 9 (3-22

2. Αλβανία 4 (6- 6)

3. Κύπρος 4 (6 - 15)

4. Σαν Μαρίνο 0 (1-10)