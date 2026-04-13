Αποκλεισμός στη διαφορά τερμάτων για την Εθνική Futsal

Δεν εξασφάλισε πρόκριση στον Main Round της διοργάνωσης η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών, παρά τη νίκη της στην τελευταία αγωνιστική του 5ου προκριματικού ομίλου του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Η Κύπρος νίκησε με 3-1 το Σαν Μαρίνο και ισοβάθμησε στους τέσσερις βαθμούς με την Αλβανία η οποία προκρίθηκε λόγω καλύτερου συντελεστή τερμάτων. 

Πρόκριση και για τη Λετονία που τερμάτισε πρώτη με 9 βαθμούς.

 

Τα αποτελέσματα στον όμιλο μας:

1η αγωνιστική

Λετονία – Σαν Μαρίνο 8-0

Κύπρος – Αλβανία 2-2

 

2η αγωνιστική

Κύπρος – Λετονία 1-12

Αλβανία – Σαν Μαρίνο 2-1

 

12 Απριλίου

 Σαν Μαρίνο – Κύπρος 1-3

Αλβανία – Λετονία 2-3

 

Βαθμολογία (βαθμοί, γκολ υπέρ, γκολ κατά)

1. Λετονία       9      (3-22

2. Αλβανία      4      (6- 6) 

3. Κύπρος       4       (6 - 15)

4. Σαν Μαρίνο 0      (1-10)

 

