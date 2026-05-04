ΑΠΟΕΛ... τίτλου: Επιβλητικό 7-3 επί της ΑΕΛ και ένα βήμα μακριά από το στέμμα!

Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο πρωτάθλημα Futsal βρίσκεται ο ΑΠΟΕΛ!

Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν απόψε (04/05/26) με 7-3 της ΑΕΛ στο «Λευκόθεο» και έκαναν το 2-0 στη σειρά μετά την επικράτησή τους στη Λεμεσό την περασμένη Πέμπτη με 5-4!

Έτσι η ομάδα της Λευκωσίας απέκτησε ισχυρό προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Πλέον, το σκηνικό μεταφέρεται στο «Νίκος Σολωμονίδης» την ερχόμενη Πέμπτη (20:00), εκεί όπου η ΑΕΛ θα προσπαθήσει με νίκη να μπει στο παιχνίδι του τίτλου και ο ΑΠΟΕΛ να σηκώσει ψηλά το τρόπαιο.