Πρώτη «μάχη» ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ στο Φούτσαλ

Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους στη Λεμεσό (20:00), στον πρώτο αγώνα των τελικών του πρωταθλήματος Φούτσαλ.

Η σειρά θα ξεκινούσε την Πέμπτη 24 Απριλίου, αλλά μετά από αίτημα της αστυνομίας λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων της, για την άτυπη σύνοδο των ηγετών, πήρε... παράταση. Το επόμενο ραντεβού θα γίνει στη Λευκωσία τη Δευτέρα (04/05).

Η ΑΕΛ θα διεκδικήσει το τέταρτο σερί πρωτάθλημα ενώ το έβδομο ελπίζει πως θα πανηγυρίσει ο ΑΠΟΕΛ που το έκανε για τελευταία φορά το 2022.