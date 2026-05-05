ΦΩΤΟΣ: Κλειστό «καμίνι»

Οι γαλαζοκίτρινοι έκαναν το 2-0 στη σειρά κόντρα στην ΑΕΛ και είναι μία νίκη μακριά από την επιστροφή στην κορυφή του πρωταθλήματος φούτσαλ.

Σ΄ένα Λευκόθεο «καμίνι» οι φουτσαλιστές του Χρυσοστόμου, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ΑΕΛ επικρατώντας με 7-3 το βράδυ της Δευτέρας (4/5).

Ο τρίτος αγώνας είναι ορισμένος την ερχόμενη Πέμπτη (7/5) στη Λεμεσό και με νίκη ο ΑΠΟΕΛ κατακτά το πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει την ευκαιρία να το κάνει μπροστά στον κόσμο του σε ημερομηνία η οποία θα ανακοινωθεί από την ΚΟΠ σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πάντως, σε ακόμα ένα εντός έδρας ματς της ομάδας φούτσαλ, σημειώθηκε sold out με τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ πραγματικά να μετατρέπουν το Λευκόθεο σε «καμίνι».

