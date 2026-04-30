Πρώτο βήμα για τον θρόνο: Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το θρίλερ και έκανε το 1-0!

Με εκτός έδρας νίκη του ΑΠΟΕΛ με 5-4 άρχισε η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Futsal 2025-26!

Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, οι γαλακίτρινοι της Λευκωσίας έκαναν το 1-0 στη σειρά και πήραν προβάδισμα στην κούρσα για τον τίτλο! Η ΑΕΛ κρατούσε τη νίκη με 4-3, αλλά με δύο γκολ προς το τέλος της αναμέτρησης ο ΑΠΟΕΛ, «έσπασε» την έδρα της λεμεσιανής ομάδας.

Πρωταθλήτρια θα αναδειχθεί η ομάδα που θα φθάσει στις τρεις νίκες. Το επόμενο ραντεβού θα γίνει στη Λευκωσία την ερχόμενη Δευτέρα (04/05).