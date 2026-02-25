ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Futsal: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ - Αθηαίνου AC στην ημιτελική φάση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Futsal: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ - Αθηαίνου AC στην ημιτελική φάση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι η κλήρωση των αγώνων της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Futsal.

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε διαδικτυακά και οι μονοί αγώνες θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 ως ακολούθως:

20:00 Skylink ΑΕΚ - Αθηαίνου AC

20:30 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ (απευθείας από τη Cytavision)

Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο συμμετοχής για τον τελικό, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Κυπέλλου την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Ο τελικός θα γίνει στο Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία και θα αρχίσει στις 19:30 με μετάδοση από τη Cytavision.

Κατηγορίες

ΦουτσαλΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μέσι μετάνιωσε επειδή δεν έμαθε αγγλικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι ένας παλιός γνώριμος στο «ταξίδι στ΄αστέρια» που κάνει η Μπόντο Γκλιμτ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αμφίβολος λόγω ίωσης ο Κέντρικ Ναν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το απίθανο στατιστικό των Νορβηγών που θυμίζει τη μυθική πορεία του Αίαντα πριν από 50 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Futsal: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ - Αθηαίνου AC στην ημιτελική φάση

Φούτσαλ

|

Category image

Νοκ άουτ για τον αγώνα με την Μπενφίκα ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι φιναλίστ του Champions League, που έμειναν εκτός της «φάσης των 16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τζόσεφ: «Νομίζω ότι θα μας κάνει καλό η ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έγινε το αναμενόμενο με Νικόλα Παναγιώτου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα στα… πόδια της - Ο Μπεργκ αποφασίζει για Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η βραδιά στην Κρακοβία πρέπει να είναι ο «οδηγός» του Παναθηναϊκού (και) στο Πλζεν

Ελλάδα

|

Category image

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι δυο λόγοι που θέλει τον υποβιβασμό της Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξαφνικό απρόοπτο με τον προπονητή της Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κάτω από το Βόρειο Σέλας, γεννήθηκε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα - Αυτό της Μπόντο/Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη