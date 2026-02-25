Futsal: Απόλλων - ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ - Αθηαίνου AC στην ημιτελική φάση

Η διαδικασία της κλήρωσης έγινε διαδικτυακά και οι μονοί αγώνες θα διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 ως ακολούθως:

20:00 Skylink ΑΕΚ - Αθηαίνου AC

20:30 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ (απευθείας από τη Cytavision)

Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο συμμετοχής για τον τελικό, θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Κυπέλλου την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Ο τελικός θα γίνει στο Τάσσος Παπαδόπουλος / Ελευθερία και θα αρχίσει στις 19:30 με μετάδοση από τη Cytavision.