Πρωτάθλημα Futsal: ΑΠΟΕΛ – Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 18ης αγωνιστικής)

Πρωτάθλημα Futsal: ΑΠΟΕΛ – Αραράτ απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 18ης αγωνιστικής)

Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Πρωταθλήματος Futsal περιόδου 2025 - 2026.

Η αυλαία της 18ης αγωνιστικής άνοιξε την Τετάρτη με τη νίκη της Ομόνοιας Λευκωσίας επί της Ελπίδας Αστρομερίτη με 7-2.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται σήμερα και από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας ΑΠΟΕΛ - Αραράτ, που θα διεξαχθεί στο Λευκόθεο και θα αρχίσει στις 19:30.

Σήμερα επίσης θα διεξαχθεί ο αγώνας Ένωση Νέων Λατσιών - ΑΕΚ (20:30) και φινάλε την Παρασκευή με τις αναμετρήσεις Δόξα Παλαιομετόχου - ΑΕΛ (20:00) και Αθηαίνου AC - Απόλλων (20:30).

Στη δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος και όπως καθορίζεται από την Προκήρυξη, θα συνεχίσουν οι πρώτες οκτώ ομάδες της τελικής κατάταξης της πρώτης φάσης.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης καθορίζονται ως εξής:

1η ομάδα - 8η ομάδα 

2η ομάδα - 7η ομάδα

3η ομάδα - 6η ομάδα

4η ομάδα - 5η ομάδα

Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, προκρίνεται για την επόμενη φάση του Πρωταθλήματος. Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης θα αρχίσουν στις 12 - 13 Μαρτίου 2026.

Διαβαστε ακομη