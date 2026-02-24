Διαιτητές αγώνα Futsal Ομόνοια - Ελπίδα (25/02)

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές του αγώνα της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Futsal μεταξύ της Ομόνοιας Λευκωσίας και της Ελπίδας Αστρομερίτη.

Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 20:00, στην κλειστή αίθουσα “Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία”.

Πρώτος διαιτητής: Θεοχάρης Θεοχάρους

Δέυτερος διαιτητής: Σταύρος Χατζηπαναγή

Τρίτος διαιτητής: Χρίστος Χρίστου

Χρονομέτρης: Μαρία Μυρτώ Κογκορόζη

Παρατηρητής: Κώστας Νικολάου