ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκλεισε με νίκη ο ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκλεισε με νίκη ο ΑΠΟΕΛ

Με νίκη ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του πρωταθλήματος Futsal ο ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 8- της Αραράτ και τερμάτισε με 38 βαθμούς στην τρίτη θέση αφήνοντας την αντίπαλό του στους 32 (πέμπτη).

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς η Ένωση Νέων Λατσιών κέρδισε με 6-4 την ΑΕΚ που τερμάτισε τέταρτη, με την ομάδα των Λατσιών να τερματίζει στην έβδομη θέση.

Η τελευταία αγωνιστική ξεκίνησε την Τετάρτη με νίκη της Ομόνοιας επί της Ελπίδας Αστρομερίτη με 7-2 και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή με τις αναμετρήσεις Δόξα Παλαιομετόχου - ΑΕΛ (20:00) και Αθηαίνου AC - Απόλλων (20:30).

Στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και όπως καθορίζεται από την Προκήρυξη, θα συνεχίσουν οι πρώτες οκτώ ομάδες της τελικής κατάταξης της πρώτης φάσης.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης καθορίζονται ως εξής:

1η ομάδα - 8η ομάδα 

2η ομάδα - 7η ομάδα

3η ομάδα - 6η ομάδα

4η ομάδα - 5η ομάδα

Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, προκρίνεται για την επόμενη φάση του Πρωταθλήματος. Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης θα αρχίσουν στις 12 - 13 Μαρτίου 2026.

Κατηγορίες

ΦουτσαλΑΠΟΕΛΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Europa League: Πέρασαν τα φαβορί, τα... χρειάστηκε η Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Παρί με 100άρα χαστούκισε τον κοιμισμένο Παναθηναϊκό και τον βάζει σε μπελάδες

EUROLEAGUE

|

Category image

Ιδού οι δύο πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη φάση των 16!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποκλεισμός με δεύτερη ήττα για τον ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πανηγυρίζει η ποδοσφαιρική Κύπρος - Στα χέρια μας η 15η θέση και το 5ο εισιτήριο για το 2027-28!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η Φιορεντίνα... ξέπλυνε την ντροπή στην παράταση!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηρωική πρόκριση στα πέναλτι για τον Παναθηναϊκό που «πέταξε» στους 16!

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν μας άξιζε να περάσουμε, να αποδεχθούμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εκλεισε με νίκη ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

H τελική «σούμα» των εκατομμυρίων της Ομόνοιας από το Conference League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Conference League: Έβαλε υποψηφιότητα για ΑΕΚ η Τσέλιε, πρόκριση και για Σάμσουνσπορ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Το γύρισε και πέρασε η Φερεντσβάρος, δεν... φοβήθηκε τη Σέλτικ η Στουτγκάρδη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην παρουσία του Γιαννακόπουλου το Παναθηναϊκός - Παρί

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τους χειροκρότησαν και ζήτησαν πρωτάθλημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το πίστεψε στο πρώτο, κατέρρευσε στο δεύτερο και αποκλείστηκε η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη