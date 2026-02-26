Εκλεισε με νίκη ο ΑΠΟΕΛ

Με νίκη ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του πρωταθλήματος Futsal ο ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επικράτησαν με 8- της Αραράτ και τερμάτισε με 38 βαθμούς στην τρίτη θέση αφήνοντας την αντίπαλό του στους 32 (πέμπτη).

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς η Ένωση Νέων Λατσιών κέρδισε με 6-4 την ΑΕΚ που τερμάτισε τέταρτη, με την ομάδα των Λατσιών να τερματίζει στην έβδομη θέση.

Η τελευταία αγωνιστική ξεκίνησε την Τετάρτη με νίκη της Ομόνοιας επί της Ελπίδας Αστρομερίτη με 7-2 και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή με τις αναμετρήσεις Δόξα Παλαιομετόχου - ΑΕΛ (20:00) και Αθηαίνου AC - Απόλλων (20:30).

Στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος και όπως καθορίζεται από την Προκήρυξη, θα συνεχίσουν οι πρώτες οκτώ ομάδες της τελικής κατάταξης της πρώτης φάσης.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης καθορίζονται ως εξής:

1η ομάδα - 8η ομάδα

2η ομάδα - 7η ομάδα

3η ομάδα - 6η ομάδα

4η ομάδα - 5η ομάδα

Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, προκρίνεται για την επόμενη φάση του Πρωταθλήματος. Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος.

Οι αγώνες της δεύτερης φάσης θα αρχίσουν στις 12 - 13 Μαρτίου 2026.