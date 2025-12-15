Εθνική Futsal: Μεταβαίνει στο Μαυροβούνιο φιλικούς αγώνες

Στο Μαυροβούνιο για να δώσει δύο φιλικούς αγώνες μεταβαίνει η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών.

Οι αγώνες θα γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην πόλη Igalo και εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας για τη συμμετοχή της στον preliminary round του παγκοσμίου κυπέλλου Futsal 2028.

Οι επίσημοι αγώνες θα γίνουν τον Απρίλιο και η Κύπρος κληρώθηκε στον 5ο όμιλο με αντιπάλους τη Λετονία, την Αλβανία και το Σαν Μαρίνο.

Μέσω των φιλικών αγώνων, ο προπονητής της Εθνικής μας Άθως Στυλιανού θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίσημων αγώνων.

Στην αποστολή για το Μαυροβούνιο βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

AGBU Αραράτ: Βραμ Ναλμπαντιάν

Skylink ΑΕΚ Λάρνακας: Κωνσταντίνος Ιακώβου, Χρυσοστόμος Παπασπύρου

ΑΕΛ Λεμεσού: Γκεβάρα Κάντζιο, Ευθύμιος Αναστασιάδης, Τάχα Ελ Κέμπε

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης, Ανδρέας Ανδρέου

Απόλλων Λεμεσού: Ιωσήφ Ιωσήφ

Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξης Τσίτσος, Κυριάκος Στυλιανού, Μάμας Λοϊζου

Πρόγραμμα:

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου

04:05 Αναχώρηση για Μαυροβούνιο

Αναχωρήσεις για αεροδρόμιο Λάρνακας:

01:15 Αναχώρηση από Λεμεσό: από Τσίρειο Στάδιο

01:30 Αναχώρηση από Λευκωσία: από «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία»|

02:00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας

17:30-18:30 προπόνηση

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου

17:30 - 18:30 προπόνηση

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου

17:30 Αγώνας Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

17:30 Αγώνας Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

16:45 Επιστροφή στην Κύπρο