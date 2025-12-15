ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Futsal: Μεταβαίνει στο Μαυροβούνιο φιλικούς αγώνες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική Futsal: Μεταβαίνει στο Μαυροβούνιο φιλικούς αγώνες

Στο Μαυροβούνιο για να δώσει δύο φιλικούς αγώνες μεταβαίνει η Εθνική μας ομάδα Futsal Ανδρών. 

Οι αγώνες θα γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην πόλη Igalo και εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας για τη συμμετοχή της στον preliminary round του παγκοσμίου κυπέλλου Futsal 2028. 

Οι επίσημοι αγώνες θα γίνουν τον Απρίλιο και η Κύπρος κληρώθηκε στον 5ο όμιλο με αντιπάλους τη Λετονία, την Αλβανία και το Σαν Μαρίνο.

Μέσω των φιλικών αγώνων, ο προπονητής της Εθνικής μας Άθως Στυλιανού θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει των επίσημων αγώνων. 

Στην αποστολή για το Μαυροβούνιο βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: 

AGBU Αραράτ: Βραμ Ναλμπαντιάν

Skylink ΑΕΚ Λάρνακας: Κωνσταντίνος Ιακώβου, Χρυσοστόμος Παπασπύρου

ΑΕΛ Λεμεσού: Γκεβάρα Κάντζιο, Ευθύμιος Αναστασιάδης, Τάχα Ελ Κέμπε

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης, Ανδρέας Ανδρέου

Απόλλων Λεμεσού: Ιωσήφ Ιωσήφ

Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξης Τσίτσος, Κυριάκος Στυλιανού, Μάμας Λοϊζου

Πρόγραμμα:

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου

04:05 Αναχώρηση για Μαυροβούνιο

Αναχωρήσεις για αεροδρόμιο Λάρνακας:

01:15 Αναχώρηση από Λεμεσό: από Τσίρειο Στάδιο

01:30 Αναχώρηση από Λευκωσία: από «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία»|

02:00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας

17:30-18:30 προπόνηση

 

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου

17:30 - 18:30 προπόνηση

 

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου

17:30 Αγώνας  Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

 

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

17:30 Αγώνας  Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

 

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

16:45 Επιστροφή στην Κύπρο

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για δεύτερη σερί χρονιά κορυφαία τενίστρια η Σαμπαλένκα

Τένις

|

Category image

Ανησυχία με Ναν στον Παναθηναϊκό ενόψει Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα «κρύα ντους» τον πληγώνουν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Κριστιάνο Ρονάλντο η τελευταία ταινία Fast & Furious;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όνειρο του Σιμεόνε ο… απλησίαστος Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με 20΄ καθυστέρηση η έναρξη στο ΑΕΚ-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βλέπει επιτέλους η Σάλκε το φως στο τέλος του τούνελ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προεδρικό τετ-α-τετ με χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και σηκώνει μανίκια ο Ροδάθα

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Έχει στο... περίμενε τον Λεβαντόφσκι που θέλει να ανανεώσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται τα πάνω - κάτω στη Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ ετοιμάζει αλλαγή σχηματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά από τέσσερις μήνες!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανόρθωση: «Μόνοι μας απέναντι σε όλους σας!» - Παραθέτει 10 φάσεις ζητώντας δημόσια επεξήγηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη