Προς ανανέωση με Μεντιλίμπαρ και Ελ Κααμπί

Οι ερυθρόλευκοι δεν ασχολούνται αυτή τη στιγμή ούτε με το ενδεχόμενο απόκτησης ποδοσφαιριστή την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ούτε με την πώληση κάποιου από το υπάρχον ρόστερ -πλην του Βέζο που μπορεί να παραχωρηθεί. Προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό αποτελούν τα ακόλουθα:

Πρώτον, οι δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με αντιπάλους τον Ηρακλή την Τετάρτη (17/12) στο Κύπελλο και την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο (20/12) για τη Stoiximan Super League. Δεύτερον, οι ανανεώσεις των συμβολαίων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφώνονται οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση του Ολυμπιακού με τον Ισπανό προπονητή και τον Μαροκινό σέντερ φορ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Οι άνθρωποι της πειραϊκής ΠΑΕ είναι σε επαφές τις τελευταίες εβδομάδες με τους εκπροσώπους του έμπειρου κόουτς και του εκπληκτικού σκόρερ και σύντομα αναμένονται εξελίξεις.

Όπως έχουμε αναφέρει, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ευχαριστημένος από την παρουσία του Μεντιλίμπαρ και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν μαζί τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Άλλωστε, όπως έχουμε επισημάνει, ο Ισπανός προπονητής προτιμάει να ανανεώνει για μία σεζόν και όχι να υπογράφει συμβόλαια μακράς διάρκειας. Ο 64χρονος τεχνικός μετράει 95 αγώνες στον πάγκο του Ολυμπιακού στους οποίους έχει συγκομιδή 63 νίκες, 18 ισοπαλίες και 14 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, με μέσο όρο 2.19 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Επίσης, η διοίκηση των “ερυθρόλευκων” θέλει να πορευτεί μαζί με τον Ελ Κααμπί υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο, είτε 1+1 χρόνια (μέχρι το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν) είτε για κλειστό διετές (έως το καλοκαίρι του 2028). Να θυμίσουμε, ότι ο Μαροκινός στράικερ θα κλείσει τον Ιούνιο τα 33 χρόνια του και πως είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, με ετήσιες αποδοχές 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Ελ Κααμπί, ο οποίος αναχωρεί για την πατρίδα του προκειμένου να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου ενόψει της τελική φάσης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αποτελεί τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έναν των κορυφαίων φορ που έχουν φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Ο έμπειρος άσος σε 22 αγώνες στην περίοδο έχει 15 γκολ και δύο ασίστ ενώ, γενικά, στη θητεία του στον Ολυμπιακό μετράει 116 συμμετοχές, 75 τέρματα και 12 ασίστ. Ασύλληπτοι αριθμοί για έναν παίκτη που βρίσκεται μόλις 2,5 περιόδους στην πειραϊκή ομάδα.

Μετά τον Μεντιλίμπαρ και τον Ελ Κααμπί αναμένεται να πάρουν σειρά, είτε για την πρόωρη επέκταση είτε για την ανανέωση των συμβολαίων τους, οι Τσικίνιο, Αλέξης Καλογερόπουλος και Νικόλαος Μπότης.

Ο Τσικίνιο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027, αλλά η διοίκηση θέλει να τον επιβραβεύσει για την μέχρι σήμερα παρουσία του προχωρώντας παράλληλα σε αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων των ετήσιων αποδοχών του. Πρόκειται για έναν παίκτη που οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν από την Μπενφίκα με μόλις 500.000 ευρώ και στα σχεδόν δύο χρόνια που βρίσκεται στην πειραϊκή ομάδα έχει κάνει τη διαφορά στη δημιουργία του παιχνιδιού. Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής σε 19 ματς στη σεζόν μετράει πέντε γκολ και δύο ασίστ, ενώ συνολικά έχει 83 συμμετοχές, 15 τέρματα και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Σχετικά με τους δύο 21χρονους, τον Καλογερόπουλο και τον Μπότη, τα συμβόλαια τους λήγουν τον Ιούνιο και ο Ολυμπιακός θέλουν να τους κρατήσει υπογράφοντας με ορίζοντα τριετίας ή τετραετίας.

Πηγή: sport24.gr