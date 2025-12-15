Ντιμπάλα: Τέλος εποχής στη Ρόμα - Δεν ανανεώνει και φεύγει το καλοκαίρι
Ο Πάουλο Ντιμπάλα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρόμα στο τέλος της σεζόν, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το προσεχές καλοκαίρι και δεν υπάρχουν σχέδια ανανέωσης.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ τηςGazzetta dello Sport, ο Αργεντινός επιθετικός θα βρίσκεται για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι στον πάγκο των «τζαλορόσι» στην αποψινή αναμέτρηση (15/12) με την Κόμο, γεγονός που δείχνει τη χαμηλή του θέση στην ιεραρχία της επίθεσης.
Ο 29χρονος άσος δεν φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει συζητήσεις για νέο συμβόλαιο, ενώ ούτε η διοίκηση της Ρόμα σκοπεύει να του καταθέσει πρόταση ανανέωσης.
Ωστόσο, ο Ντιμπάλα δεν αναμένεται να φύγει κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς περιμένει παιδί με τη σύντροφό του και θέλει να παραμείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.
