Ντιμπάλα: Τέλος εποχής στη Ρόμα - Δεν ανανεώνει και φεύγει το καλοκαίρι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τηςGazzetta dello Sport, ο Αργεντινός επιθετικός θα βρίσκεται για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι στον πάγκο των «τζαλορόσι» στην αποψινή αναμέτρηση (15/12) με την Κόμο, γεγονός που δείχνει τη χαμηλή του θέση στην ιεραρχία της επίθεσης.

Ο 29χρονος άσος δεν φαίνεται διατεθειμένος να ανοίξει συζητήσεις για νέο συμβόλαιο, ενώ ούτε η διοίκηση της Ρόμα σκοπεύει να του καταθέσει πρόταση ανανέωσης.

Ωστόσο, ο Ντιμπάλα δεν αναμένεται να φύγει κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς περιμένει παιδί με τη σύντροφό του και θέλει να παραμείνει στην ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν.

