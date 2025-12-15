ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παλεύει για Ουπαμεκανό η Μπάγερν, παρακολουθούν Ρεάλ και Παρί

Ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς, που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του το ερχόμενο καλοκαίρι είναι ο Νταγιότ Ουπαμεκάνο και τα top κλαμπ της Ευρώπης περιμένουν στη... γωνία για να τον κάνουν δικό τους.

Τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν θέλουν να αποκτήσουν τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για την επόμενη μέρα της καριέρας του.

Η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει παρατήσει την υπόθεση και προσπαθεί ακόμη να διαπραγματευτεί, προκειμένου ο 27χρονος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Ο Ουπαμεκάνο τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι βασικός στα πλάνα των Βαυαρών, μετρώντας ένα γκολ και μία ασίστ σε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

 

Πηγή: sport-fm.gr

