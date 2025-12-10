ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια κέρδισε την ΑΕΚ και την έπιασε στην κορυφή, δίνοντας... δικαίωμα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ!

Δημοσιευτηκε:

Τα δεδομένα στο φούτσαλ στην τελευταία αγωνιστική της χρονιάς

Η Ομόνοια στο ντέρμπι της Τετάρτης (10/12) στο Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας Futsal νίκησε με 4-3 την ΑΕΚ και την έπιασε στην κορυφή. Το καθοριστικό γκολ που έκρινε το αποτέλεσμα πέτυχε στο 40ο λεπτό ο Νικόλας Φιλίππου.

Μετά τη νίκη αυτή, ο ΑΠΟΕΛ έχει την ευκαιρία να κλείσει το 2025 αυτός στην κορυφή, εφόσον κερδίσει τον αγώνα της Πέμπτης (11/12) απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία έχει επίσης τη δυνατότητα να πλησίασει αρκετά την κορυφή.

Στο άλλο παιχνίδι της Τετάρτης ο Απόλλωνας νίκησε με 4-1 την Ελπίδα Αστρομερίτη.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 10.12.2025 

Ομόνοια Λευκωσίας - Skylink ΑΕΚ 4-3

Απόλλων - Ελπίδα Αστρομερίτη 4-1

Πέμπτη 11.12.2025

19:30 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

20:00 Αραράτ - Αθηαίνου AC

Παρασκευή 12.12.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - ΕΝ Λατσιών

Στη βαθμολογία προηγούνται με 25 βαθμούς ΑΕΚ και Ομόνοια και ακολουθεί με 24 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται  η ΑΕΛ με 21 βαθμούς.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

