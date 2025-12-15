Κ. Παπαδόπουλος για τον Κβιλιτάια που δεν ξεκινάει βασικός και μεταγραφικoύς στόχους εντός Κύπρου

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα της ομάδας. Αναλυτικά:

Για τη νίκη επί του Απόλλωνα: «Ήταν πολύ σημαντική γιατί προερχόμασταν από την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ, είχαμε μείνει πίσω στη βαθμολογία και έπρεπε να κερδίσουμε, ευτυχώς συνδυάσαμε τη νίκη και με καλό πρόσωπο και αυτό είναι θετικό. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που ο Απόλλωνας κράτησε περισσότερο την μπάλα χωρίς να χάνει μεγάλες ευκαιρίες, χάσαμε όμως σε ένα παιχνίδι ακόμη πολλές ευκαιρίες που μπορούσαμε να σκοράρουμε και άλλα γκολ πιο νωρίς. Καταφέραμε να κρατήσουμε το 1-0 και να κλειδώσουμε τη νίκη στο φινάλε με ένα ακόμη γκολ».

Για το αποψινό ντέρμπι: «Ό,τι και να γίνει στο αποψινό παιχνίδι μία ομάδα σίγουρα θα χάσει βαθμούς, επομένως είναι θετικό να κερδίζουμε εμείς και να παίζουν ομάδες που είναι στα ψηλά μαζί. Εμείς βλέπουμε το επόμενο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου στην έδρα μας, μία δύσκολη ομάδα που έδειξε τι μπορεί να κάνει και πρέπει να κερδίσουμε για να κλείσουμε καλά το 2025».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Μπαλογκούν είχε ενοχλήσεις μέσα στην εβδομάδα και προτιμήθηκε να μην το ρισκάρουμε, δεν είχε κάτι σοβαρό, λογικά θα είναι διαθέσιμος. Ήταν και στην αποστολή και ο Βανά, επιστρέφει και ο Γκόλντσον. Είναι απώλεια και οι παίκτες που είναι στο Κόπα Άφρικα, όμως το γνωρίζαμε απ’ το καλοκαίρι και για αυτό προτιμήθηκε ο Γκόλντσον να λείπει με τον Απόλλωνα. Έχουμε τις επιλογές, σαφώς μειώνονται οι εναλλακτικές, όμως ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Πιθανόν να είναι και ο Μάτισικ διαθέσιμος, θα πρέπει να τον δούμε. Είναι το θέμα και του Κακόριν να δούμε αν είναι διαθέσιμος για το Σάββατο, αν δεν προλάβει θα είναι διαθέσιμος στο πρώτο παιχνίδι του 2026».

Για τον Κβιλιτάια που δεν ξεκινάει βασικός στα παιχνίδια: «Είναι θέμα του προπονητή, αυτός επιλέγει ποιοι ξεκινάνε».

Για τις μεταγραφές: «Ναι θα γίνει προσπάθεια να κάνουμε μεταγραφές, όμως για να γίνει κάποια προσθήκη θα πρέπει να πειστούν οι άνθρωποι του προγραμματισμού ότι είναι καλύτεροι αυτοί που θα έρθουν από αυτούς που υπάρχουν. Εξετάζονται κάποιες περιπτώσεις για να έρθουν, αλλά και για να αποχωρήσουν. Δεν υπάρχει για την ώρα κάποια πρόταση για παίκτη μας».

Για το αν υπάρχουν μεταγραφικοί στόχοι εντός Κύπρου; «Οι άνθρωποι του προγραμματισμού έχουν κάποιους παίκτες στα υπόψη, δεν μπορώ να πω σε ονοματολογία σίγουρα, όμως δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο».