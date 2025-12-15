Υδατοσφαίριση: Τρεις πέτυχαν... χατ τρικ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα φαβορί είχαν και πάλι τον πρώτο λόγο στους αγώνες της 4ης αγωνιστικής του παγκυπρίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ΟΠΑΠ Κύπρου. Λάρνακα και ΑΠΟΕΛ πέτυχαν την τρίτη σερί τους νίκη, όπως και η Αμμοχώστος, αλλά με έναν αγώνα παραπάνω.

 

ΑΠΟΕΛ – Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ 36-4

 

Εύκολη, άνετη και με τον... αέρα του ο ΑΠΟΕΛ πήρε τηρε την τρίτη νίκη του (σε ισάριθμους αγώνες) απέναντι στον Ν.Ο. Πάφου με 36 – 4. Ο Ρόμπου για τους γαλαζοκίτρινους πέτυχε οκτώ γκολ και ο Δημητρίου της Πάφου και τα τέσσερα γκολ για την ομάδα του.

ΑΠΟΕΛ (Κυθρεώτης Ανδρέας): Λεμέσιος Ι., Πετρακίδης Α. (1), Νικολαίδης Κ. (2), Σιεχάτε Ριάτ Στ. (3), Θεοδοσίου Ι. (3), Robu D. (8), Παπαφιλίππου Ν. (1), Κυλίλης Φ. (4), Ευστρατίου Ρ. (2), Νικολάου Σ. (4), Οικονομίδης Στ. (1), Βασιλείου Κ. (2), Γιαννουρής Μ., Χατζηπετρής Μ. (4), Νικολαίδης Α. (1)

Ν.Ο. ΠΑΦΟΥ (Διακάτος Γεράσιμος): Δημητρίου Π., Platon B., Δημητρίου Κ. (4) , Νεοφύτου Θ., Καγιάτος  Μιχάηλ Αγγ., Πάσιος Λ., Domotsev G., Χρυσοστόμου Α.

 

Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 17-6

Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου, ο οποίος επικράτησε του Ν.Ο. Μέσα Γειρονιάς 17 - 6. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κουτσαβάκης με τέσσερα γκολ και για τη Μέσα Γειρονιά ο Καγιάτος με τρία.

Ν.Ο. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ( Σάκκος Αργύρης): Κλεάνθους Δ.,  Παπανικολάου Ν. , Μυλωνάς Χρ. , Μακρής Στ. (2), Κουτσαβάκης Ν. (4), Παναγιώτου Κ. (2), Σοφοκλέους Ν. (1) , Ιωάννου Γιάννης Τζ. (4), Σαβερειάδης Κ.  , Θρασυβούλου Α. (2) , Τσαπαρίλλας Α., Καλοψιδιώτης Π., Ευριπιώτης Κ., Ευριπίδου Ε. (1), Βλάχος Γ. (1).

Ν.Ο. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (Κορράδου Παύλος): Χρίστου Κ., Βόγκας Χρ., Καλλής Κ., Παρασκευά Θ., Καγιάτος Π. (3), Φωτεινός Κ., Νεοκλέους Α. (1), Χριστοφόρου Α., Λαζάρου Χρ., Τσαγγάρης Μ., Παρασκευά Χρ., Νεοκλέους Ν. (2)

 

Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ – Ν.Ο. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 17-7

 

Καθόλου δεν δυσκολεύτηκε ο Ν.Ο. Λεμεσού απέναντκι στο Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας, ξεπερνώντα το εμποόδιο του με 17-7. Για τους νικητές τέσερα γκολ πέτυχε ο Ζουμπάτσεφ και για τους ηττημένους ο Παλλήκαρος δυο.

 

Ν.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ (Λαζαρίδης Μιχάλης): Τσολάκης Κ. Παναγιώτου Ν., Zubachev Pl. (4), Κωνσταντίνου Χ. (1), Κόκκινος Α. (1), Μιχάηλου Δ. (1), Ιωάννου Φ. (1), Ιωάννου Α. (2), Σουρουλάς Μ., Κυριακίδης Ι.(3), Κοτάνωβ Μ. (2), Μιχαηλίδης Στ. (2), Χαρτζιώτης Ρ., Μυλωνάς Α., Gimenez Gomez E. 

N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Σιδηρόπουλος Φέλιξ): Απέητος Α., Αυξεντίου Στ., Πετυχάκης Ν. (1), Διαμιανού Λ. (1), Χριστάκης Β., Ευαγγέλου Ν., Παλλήκαρος Μ. (1), Παλλήκαρος Χρ. (2), Λοίζου Α., Σκουρός Ι. (1), Δαμιανού Μ., (1)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 3          3-0-0  9

2. N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ     4          3-0-1  9

3. ΑΠΟΕΛ      3          3-0-0  9

4. N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ   3          2-0-1  6

5. N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  3          1-0-2  3

6. N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 4          0-0-4  0

7. N.O. ΠΑΦΟΥ        4          0-0- 4 0

