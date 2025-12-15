Στον ΑΠΟΕΛ η Κάλια Αντωνίου!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ηχηρή μεταγραφή για την ομάδα της Λευκωσίας

Mία σημαντική προσθήκη για το τμήμα κολύμβησης του ΑΠΟΕΛ που ανακοίνωσε την ένταξη στο δυναμικό του την Κάλια Αντωνίου.

Η ανακοίνωση:

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια την ένταξη της Ολυμπιονίκης και κορυφαίας Κύπριας κολυμβήτριας όλων των εποχών, Κάλιας Αντωνίου, στο δυναμικό της κολυμβητικής του ομάδας.

Η Κάλια Αντωνίου, η οποία τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν με μεγάλη επιτυχία στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της και θα αγωνίζεται πλέον με το γαλαζοκίτρινο σκουφάκι του ΑΠΟΕΛ, ενισχύοντας μια ομάδα που τα τελευταία δύο χρόνια έχει κατακτήσει το Παγκύπριο Πρωτάθλημα και έχει εδραιωθεί στην κορυφή της κυπριακής κολύμβησης.

Η απόκτησή της αποτελεί μια τεράστια επιτυχία για το Σωματείο ΑΠΟΕΛ, καθώς στο ρόστερ του προστίθεται όχι απλώς μια πρωταθλήτρια, αλλά ένα πραγματικό θωρηκτό, μια σπουδαία προσωπικότητα και η σημαντικότερη κολυμβήτρια στην ιστορία της Κύπρου. Παράλληλα, η επιλογή της Κάλιας Αντωνίου επιβεβαιώνει ότι η οργάνωση, η συνέπεια και η καθημερινή δουλειά που γίνεται στο Τμήμα Κολύμβησης του ΑΠΟΕΛ αποτελούν σημείο αναφοράς και την ιδανική επιλογή για αθλητές του υψηλότερου επιπέδου.

Ο ΑΠΟΕΛ, πιστός στη φιλοσοφία του, λειτουργεί με γνώμονα τον αθλητή, επενδύοντας σε δομές, ανθρώπους και συνθήκες που επιτρέπουν στους πρωταθλητές του να εξελίσσονται, να στηρίζονται ουσιαστικά και να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Κάλια Αντωνίου ξεκινά αυτό το νέο ταξίδι με τον ΑΠΟΕΛ έχοντας μπροστά της τον μεγάλο στόχο της Ολυμπιακής πρόκρισης στους Αγώνες του Los Angeles 2028, έτοιμη να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

