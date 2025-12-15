Απολογισμός που δεν είναι αποδεκτός

Η έκτη συνεχόμενη ήττα αυτή την φορά από τον Ακρίτα, δεν είναι αποδεκτή από κανέναν στο Δασάκι.

Ο προβληματισμός και η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη και αγγίζει άπαξ και άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το πρώτο βήμα είναι η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι έχει παραιτηθεί και η διοίκηση θα μπει στο ψάξιμο για τον τρίτο προπονητή στη χρονιά. Θυμίζουμε ότι η χρονιά ξεκίνησε με τον Πορτογάλο Ούγκο Μαρτίνς τον οποίο πώλησε ο Εθνικός στην ΑΕΛ.

Οι τρεις εξάποντες ήττες

Ο Σκοπιανός τεχνικός Ίγκορ Ανγκελόφσκι που ξεκίνησε θετικά στον πάγκο του Εθνικού στα τελευταία έξι παιχνίδια μέτρησε ισάριθμες ήττες. Μάλιστα οι τρεις συνεχόμενες ήττες που δέχθηκε από Ομόνοια Αραδίππου, Ολυμπιακό και Ακρίτα ήταν εξάποντες αποτυχίες που φαίνεται πως αυτές θα τον οδηγήσουν και στην έξοδο από το δασάκι.

Μπλέχτηκε

Εκεί που ο Εθνικός έβλεπε ακόμη και εξάδα τελικά τα κατάφερε με τις έξι συνεχόμενες ήττες και μπλέχτηκε σε περιπέτειες. Κόλλησε στους 14 βαθμούς και πλέον δεν όχι μόνο δεν είναι άνετος αλλά ανησυχεί και μάλιστα πολύ.

Το μόνο θετικό

Η εμφάνιση με τον Ακρίτα ήταν κάκιστη. Τα τρία γκολ που δέχθηκε μιλούν από μόνα τους. Το μόνο θετικό ήταν το γκολ του Μπρένο.