Αρχίζει προετοιμασία η Εθνική Futsal, μια αλλαγή στην κλήση

Οι αγώνες θα γίνουν την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στην πόλη Igalo.

Σε σχέση με την αρχική κλήση, προέκυψε μια αλλαγή. Τέθηκε εκτός αποστολής ο Χάρης Κουλλουπά λόγω τραυματισμού και στη θέση του κλήθηκε ο Ανδρέας Ανδρέου.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Futsal Άθου Στυλιανού βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

AGBU Αραράτ: Βραμ Ναλμπαντιάν

Skylink ΑΕΚ Λάρνακας: Κωνσταντίνος Ιακώβου, Χρυσοστόμος Παπασπύρου

ΑΕΛ Λεμεσού: Γκεβάρα Κάντζιο, Ευθύμιος Αναστασιάδης, Τάχα Ελ Κέμπε

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης, Ανδρέας Ανδρέου

Απόλλων Λεμεσού: Ιωσήφ Ιωσήφ

Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξης Τσίτσος, Κυριάκος Στυλιανού, Μάμας Λοϊζου

Πρόγραμμα

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου

14:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»

15:00 - 16:30 Προπόνηση

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου

14:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»

15:00 - 16:30 Προπόνηση

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

18:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»

19:00 - 20:30 Προπόνηση

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου

04:05 Αναχώρηση για Μαυροβούνιο

Αναχωρήσεις για αεροδρόμιο Λάρνακας:

01:15 Αναχώρηση από Λεμεσό: από Τσίρειο Στάδιο

01:30 Αναχώρηση από Λευκωσία: από «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία»|

02:00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας

17:30-18:30 προπόνηση

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου

17:30 - 18:30 προπόνηση

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου

17:30 Αγώνας Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

17:30 Αγώνας Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

16:45 Επιστροφή στην Κύπρο