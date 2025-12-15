Οι πρώτες εκτιμήσεις για Σατσιά και αναμονή

Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει σήμερα ο Γιάννης Σατσιάς με σκοπό να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του στον τελευταίο αγώνα με τη Freedom Krasava Ε.Ν.Υ.

Ο 22χρονος άσος του ΑΠΟΕΛ τραυματίστηκε στο 16' και αντικατστάθηκε από τον Μαϊόλι.

Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση, οι γαλαζοκίτρινοι θα περιμένουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει και τον χρόνο απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.