Πώς αντιμετωπίζεται στον Απόλλωνα η μουρμούρα

Τη μουρμούρα που ακούγεται για την εικόνα του Απόλλωνα σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λεμεσού, Φανούριος Κωνσταντίνου, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

Για το χθεσινό ματς: «Δεν ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Ο Άρης ήταν μια ταχύτητα πιο μπροστά από εμάς με περισσότερο πάθος. Γενικότερα με το πρώτο γκολ που πέτυχε πολύ νωρίς έκανε τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες αλλά πιο ξεκάθαρες ήταν για τον Άρη, είχε και το πέναλτι και ήταν καλύτερος από εμάς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης».

Τι λείπει από τον Απόλλωνα: «Δεν έχουμε συνέπεια, υπάρχει αστάθεια. Δεν σκοράρουμε με σχετική ευκολία. Το παλεύει ο κ. Αυγουστή. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν εκμεταλλευόμαστε τον παράγοντα έδρα. Η κάθε ομάδα θέλει να έχει τους οπαδούς της στο πλευρό της, ήταν κεκλεισμένων αλλά το αποτέλεσμα δεν μετρά πάντοτε από την παρουσία οπαδών. Είναι θέμα νοοτροπίας και ψυχολογικό κομμάτι. Η ομάδα έχει κακές παρουσίες βάσει το εκτόπισμα του Απόλλωνα, έχει χάσει στοιχεία που τον χαρακτήρισαν όπως την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, την κυνικότητα και το να πρωταγωνιστεί. Ποδοσφαιριστές που αποτελούσαν εκείνη την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα έχουν σχεδόν φύγει, πέραν από τον Σπόλιαριτς και τον Μαλεκκίδη. Θέλει υπομονή και χρόνο για να επανέλθει η ομάδα εκεί που της αξίζει. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Όμως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας με τέτοια αστάθεια».

Για το γεγονός ότι υπάρχει μουρμούρα: «Η εικόνα που βγάζει ο Απόλλωνας φέτος δεν ικανοποιεί τον κόσμο του. Ο προπονητής εξέφρασε την απογοήτευση του. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε για να διεκδικήσει η ομάδα ευρωπαϊκό εισιτήριο».

Για το ματς με τον Ύψωνα: «Μια ομάδα που μας κέρδισε στην Λεμεσό. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι εκτός οι Κβίντα και Σιήκκης. Θα επιστρέψει ο Βούρος. Θεωρώ ότι ο Μάρκοβιτς θα επιστρέψει μετά τις γιορτές».

Για το θέμα της ενίσχυσης: «Να περάσουν λίγες μέρες και θα μπούμε σε αυτό το θέμα. Για ανανέωση Κβίντα και άλλους θα τα δούμε στην πορεία».