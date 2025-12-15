ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κλείνει στη Ναντ ο Καμπελά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κλείνει στη Ναντ ο Καμπελά»

Στη Γαλλία εκτιμούν ότι ο Ρεμί Καμπελά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ναντ.

Πολύ πιθανή μοιάζει η αποχώρηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, με τη Ναντ να τον έχει ήδη προσεγγίσει για να τον αποκτήσει. Ο 35χρονος εξτρέμ αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» το καλοκαίρι, ωστόσο δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για το Champions League.

Μετρώντας μόλις 7 συμμετοχές με τους Πειραιώτες και ο ίδιος ο Γάλλος σκέφτεται το μέλλον του και η Ναντ είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Μάλιστα, τα «καναρίνια» μιλούν μαζί του και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας ouest-france.fr, έχει ήδη συμφωνήσει μαζί του.

Ωστόσο, θα πρέπει οι Γάλλοι να τα βρουν με τον Ολυμπιακό, αν και ιδανικά θα ήθελαν να αφήσει τον Καμπελά ελεύθερο, παρόλο που έχει συμβόλαιο έως το 2027.

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον ΑΠΟΕΛ η Κάλια Αντωνίου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπάγερν: Θλάση ο Νόιερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κλείνει στη Ναντ ο Καμπελά»

Ελλάδα

|

Category image

Υδατοσφαίριση: Τρεις πέτυχαν... χατ τρικ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Προς ανανέωση με Μεντιλίμπαρ και Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Κόκκινη/Λαΐφης: Με τα «αν» δεν μπορεί να γίνει κουβέντα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντιμπάλα: Τέλος εποχής στη Ρόμα - Δεν ανανεώνει και φεύγει το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Futsal: Μεταβαίνει στο Μαυροβούνιο φιλικούς αγώνες

Φούτσαλ

|

Category image

Οι πρώτες εκτιμήσεις για Σατσιά και αναμονή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πώς αντιμετωπίζεται στον Απόλλωνα η μουρμούρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To θετικό στην Πάφο FC ενόψει ΑΠΟΕΛ και «η ομάδα δεν φωνάζει για ενίσχυση»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δώσε την στον Όρσιτς και πάρε θέση, η δουλειά έγινε...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κ. Παπαδόπουλος για τον Κβιλιτάια που δεν ξεκινάει βασικός και μεταγραφικoύς στόχους εντός Κύπρου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Απολογισμός που δεν είναι αποδεκτός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Παλεύει για Ουπαμεκανό η Μπάγερν, παρακολουθούν Ρεάλ και Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη