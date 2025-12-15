«Κλείνει στη Ναντ ο Καμπελά»

Πολύ πιθανή μοιάζει η αποχώρηση του Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, με τη Ναντ να τον έχει ήδη προσεγγίσει για να τον αποκτήσει. Ο 35χρονος εξτρέμ αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» το καλοκαίρι, ωστόσο δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για το Champions League.

Μετρώντας μόλις 7 συμμετοχές με τους Πειραιώτες και ο ίδιος ο Γάλλος σκέφτεται το μέλλον του και η Ναντ είναι από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Μάλιστα, τα «καναρίνια» μιλούν μαζί του και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας ouest-france.fr, έχει ήδη συμφωνήσει μαζί του.

Ωστόσο, θα πρέπει οι Γάλλοι να τα βρουν με τον Ολυμπιακό, αν και ιδανικά θα ήθελαν να αφήσει τον Καμπελά ελεύθερο, παρόλο που έχει συμβόλαιο έως το 2027.