To θετικό στην Πάφο FC ενόψει ΑΠΟΕΛ και «η ομάδα δεν φωνάζει για ενίσχυση»

Οι δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM) από τον εκπρόσωπο Τύπου του Άρη, Χριστόφορο Ματθαίου, για τη νίκη επί της Ένωσης, τον αγώνα που ακολουθεί με τον ΑΠΟΕΛ και τα δεδομένα στο ενδεχόμενο μεταγραφικές ενίσχυσης.

Για τη νίκη κόντρα στην ΕΝΠ: «Μια σημαντική νίκη, θεωρώ και με καλή εμφάνιση. Δεν δεχτήκαμε ούτε κάρτες και προχωράμε. Μπορούσαμε να σκοράρουμε και πιο νωρίς, πήραμε το ζητούμενο με μια καλή εμφάνιση. Ενάντια σε μια ομάδα που έδωσε πολλά. Βγάλαμε ένα δύσκολο παιχνίδι και βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ».

Για την κορυφή και το αποψινό ντέρμπι: «Ότι και να γίνει στον αγώνα θα είναι κάτι θετικό για εμάς. Καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη σε μια αγωνιστική που υπάρχουν ντέρμπι. Ο στόχος που είχαμε βάλει είναι να καταφέρει η ομάδα μας να μείνει στην κορυφή. Να πάρουμε τη νίκη και να είμαστε και τα Χριστούγεννα στην πρωτιά».

Για το ΑΠΟΕΛ: «Δεν έχουμε παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Έχουμε αρκετές μέρες και για ξεκούραση και για να προετοιμαστούμε καλύτερα για αυτό το ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ».

Για τον Λάνγκα: «Πάει στο Κόπα Άφρικα. Από σήμερα ξεκινούν οι ποδοσφαιριστές να ενσωματώνονται με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα».

Για τον Σέμα: «Ελπίζουμε να επιστρέψει με το ΑΠΟΕΛ».

Για τον Παπαδούδη: «Του δόθηκε η ευκαιρία και την έπιασε από τα μαλλιά, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Είναι όμως ένας τερματοφύλακας που αξίζει να βρίσκεται στην ομάδα. Όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα ήταν εκεί».

Για το θέμα της ενίσχυσης: «Είναι κάτι που θα δούμε μετά τον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα δεν φωνάζει για ενίσχυση. Είμαστε πλήρεις και θα δούμε αυτά τα θέματα από εβδομάδας».

Για τον Βαλακάρι: «Είναι τυπικής μορφής. Επειδή η μεταγραφική περίοδος είναι λίγο πιο μετά στην Αμερική. Είναι μεγάλο το οικονομικό όφελος και για την ομάδα μας. Η πιο ακριβή πώληση της ομάδας και ο Βαλακάρι συνεχίζει στο Σαν Ντιέγο. Ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στην άνοδο της ομάδας τα τελευταία χρόνια και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Για τον Μπρίτο: «Είναι στην ομάδα, αλλά όταν είναι γεμάτο το φύλλο αγώνος κάποιος θα μείνει έξω».