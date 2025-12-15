ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δώσε την στον Όρσιτς και πάρε θέση, η δουλειά έγινε...

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Δώσε την στον Όρσιτς και πάρε θέση, η δουλειά έγινε...

Ο Κροάτης είναι πλέον στην πρώτη θέση με τις ασίστ

Με τις δυο ασίστ που έδωσε ο Όρσιτς στον Κυριακάτικο αγώνα της Πάφος FC απέναντι στην Ένωση, έφθασε συνολικά τις έξι στο φετινό πρωτάθλημα και είναι πρώτος στην σχετική λίστα, τόσο στην ομάδα του, όσο και γενικότερα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των 14 ομάδων (σ.σ. τόσες έχει και ο Σταφυλίδης του ΑΠΟΕΛ).

Είτε μέσω εκτελέσεων στημένων, είτε στη ροή του παιχνιδιού ο Κροάτης αποδεικνύεται μία αξιόπιστη επιλογή για δημιουργία κινδύνων από πλευράς των πρωταθλητών απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Η πρώτη του ασίστ είχε έρθει στην 6η αγωνιστική, περνώντας όμορφα προς τον Κίνα που έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα, με το τελικό σκορ να είναι θετικό για την παφιακή ομάδα (2-4).

Στην επόμενη αγωνιστική με εκτέλεση κόρνερ βρήκε το κεφάλι του Νταβίντ Λουίζ που άνοιξε το σκορ στην εντός έδρας νίκη με 4-0 επί του Εθνικού.

Στο κεφάλι του Βραζιλιάνου αμυντικού κατέληξε και η εκτέλεση φάουλ του Όρσιτς στον αγώνα με την Ανόρθωση, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την 10η αγωνιστική, και πάλι – όπως με τον Εθνικό – στο 17’. Στο τελικό σκορ ήταν στο 1-1.

Με Ακρίτα στην 13η αγωνιστική, από σέντρα του Όρσιτς ο Κορέια πέτυχε το πρώτο τέρμα στην επιτυχία με 4-0.

Και φθάσαμε στην 14η αγωνιστική, κόντρα στην Ένωση, με τον Όρσιτς να σερβίσει, με εκτέλεση κόρνερ το πρώτο τέρμα στον Μπρούνο και το δεύτερο σε σέντρα από την αριστερή πλευρά στον Λούκασεν.

Σημειώνεται ότι ο Όρσιτς έχει και δύο ασίστ στην Ευρώπη, στον αγώνα με τη Μονακό (2-2) στη League Phase του Champions League και μία στα προκριματικά με την Ντιναμό Κιέβου (2-0). Κόντρα στους Ουκρανούς είχε σκοράρει και ένα γκολ, ενώ τέρμα πέτυχε και στην ήττα από τη Μπάγερν (1-5).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για δεύτερη σερί χρονιά κορυφαία τενίστρια η Σαμπαλένκα

Τένις

|

Category image

Ανησυχία με Ναν στον Παναθηναϊκό ενόψει Φενέρμπαχτσε!

EUROLEAGUE

|

Category image

Τα «κρύα ντους» τον πληγώνουν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με Κριστιάνο Ρονάλντο η τελευταία ταινία Fast & Furious;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όνειρο του Σιμεόνε ο… απλησίαστος Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με 20΄ καθυστέρηση η έναρξη στο ΑΕΚ-Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βλέπει επιτέλους η Σάλκε το φως στο τέλος του τούνελ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προεδρικό τετ-α-τετ με χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και σηκώνει μανίκια ο Ροδάθα

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Έχει στο... περίμενε τον Λεβαντόφσκι που θέλει να ανανεώσει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται τα πάνω - κάτω στη Γιουνάιτεντ: Ο Αμορίμ ετοιμάζει αλλαγή σχηματισμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετά από τέσσερις μήνες!

ΑΕΚ

|

Category image

Ανόρθωση: «Μόνοι μας απέναντι σε όλους σας!» - Παραθέτει 10 φάσεις ζητώντας δημόσια επεξήγηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Ομόνοια με πέντε αλλαγές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη