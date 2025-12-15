Δώσε την στον Όρσιτς και πάρε θέση, η δουλειά έγινε...

Με τις δυο ασίστ που έδωσε ο Όρσιτς στον Κυριακάτικο αγώνα της Πάφος FC απέναντι στην Ένωση, έφθασε συνολικά τις έξι στο φετινό πρωτάθλημα και είναι πρώτος στην σχετική λίστα, τόσο στην ομάδα του, όσο και γενικότερα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των 14 ομάδων (σ.σ. τόσες έχει και ο Σταφυλίδης του ΑΠΟΕΛ).

Είτε μέσω εκτελέσεων στημένων, είτε στη ροή του παιχνιδιού ο Κροάτης αποδεικνύεται μία αξιόπιστη επιλογή για δημιουργία κινδύνων από πλευράς των πρωταθλητών απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Η πρώτη του ασίστ είχε έρθει στην 6η αγωνιστική, περνώντας όμορφα προς τον Κίνα που έκανε το 2-1 απέναντι στην ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα, με το τελικό σκορ να είναι θετικό για την παφιακή ομάδα (2-4).

Στην επόμενη αγωνιστική με εκτέλεση κόρνερ βρήκε το κεφάλι του Νταβίντ Λουίζ που άνοιξε το σκορ στην εντός έδρας νίκη με 4-0 επί του Εθνικού.

Στο κεφάλι του Βραζιλιάνου αμυντικού κατέληξε και η εκτέλεση φάουλ του Όρσιτς στον αγώνα με την Ανόρθωση, στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την 10η αγωνιστική, και πάλι – όπως με τον Εθνικό – στο 17’. Στο τελικό σκορ ήταν στο 1-1.

Με Ακρίτα στην 13η αγωνιστική, από σέντρα του Όρσιτς ο Κορέια πέτυχε το πρώτο τέρμα στην επιτυχία με 4-0.

Και φθάσαμε στην 14η αγωνιστική, κόντρα στην Ένωση, με τον Όρσιτς να σερβίσει, με εκτέλεση κόρνερ το πρώτο τέρμα στον Μπρούνο και το δεύτερο σε σέντρα από την αριστερή πλευρά στον Λούκασεν.

Σημειώνεται ότι ο Όρσιτς έχει και δύο ασίστ στην Ευρώπη, στον αγώνα με τη Μονακό (2-2) στη League Phase του Champions League και μία στα προκριματικά με την Ντιναμό Κιέβου (2-0). Κόντρα στους Ουκρανούς είχε σκοράρει και ένα γκολ, ενώ τέρμα πέτυχε και στην ήττα από τη Μπάγερν (1-5).