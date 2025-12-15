ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόκκινη/Λαΐφης: Με τα «αν» δεν μπορεί να γίνει κουβέντα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κόκκινη/Λαΐφης: Με τα «αν» δεν μπορεί να γίνει κουβέντα

Μόνο τότε μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση.

Έχει δίκιο ο αναλυτής επίμαχων φάσεων, Γιαννάκης Κυπριανίδης, να λέει ότι δεν είναι σε θέση να εκφράσει άποψη για την αποβολή του Κωνσταντίνου Λαΐφη, μιλώντας στον Supersport 104.

Και για να είμαστε ειλικρινείς κανένας δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη με σιγουριά. Γιατί;

Διότι πολύ απλά δεν γνωρίζουμε τι είπε ο έμπειρος αμυντικός στον διαιτητή Κωνσταντίνο Φωτίου, ο οποιος του έδειξε δύο κίτρινες σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Μπορούμε να υποθέσουμε τι δεν του είπε. Για παράδειγμα, αν ήταν ύβρις, θα ήταν απευθείας κόκκινη. Όμως, από εκεί και πέρα, σοβαρή συζήτηση, μπορεί να γίνει μόνο όταν μάθουμε το ακριβές περιεχόμενο των όσων ανέφερε ο Λαΐφης στον διαιτητή.

Α.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον ΑΠΟΕΛ η Κάλια Αντωνίου!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μπάγερν: Θλάση ο Νόιερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κλείνει στη Ναντ ο Καμπελά»

Ελλάδα

|

Category image

Υδατοσφαίριση: Τρεις πέτυχαν... χατ τρικ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Προς ανανέωση με Μεντιλίμπαρ και Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Κόκκινη/Λαΐφης: Με τα «αν» δεν μπορεί να γίνει κουβέντα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντιμπάλα: Τέλος εποχής στη Ρόμα - Δεν ανανεώνει και φεύγει το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Futsal: Μεταβαίνει στο Μαυροβούνιο φιλικούς αγώνες

Φούτσαλ

|

Category image

Οι πρώτες εκτιμήσεις για Σατσιά και αναμονή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πώς αντιμετωπίζεται στον Απόλλωνα η μουρμούρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

To θετικό στην Πάφο FC ενόψει ΑΠΟΕΛ και «η ομάδα δεν φωνάζει για ενίσχυση»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δώσε την στον Όρσιτς και πάρε θέση, η δουλειά έγινε...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κ. Παπαδόπουλος για τον Κβιλιτάια που δεν ξεκινάει βασικός και μεταγραφικoύς στόχους εντός Κύπρου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Απολογισμός που δεν είναι αποδεκτός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Παλεύει για Ουπαμεκανό η Μπάγερν, παρακολουθούν Ρεάλ και Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη