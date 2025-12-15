Κόκκινη/Λαΐφης: Με τα «αν» δεν μπορεί να γίνει κουβέντα

Έχει δίκιο ο αναλυτής επίμαχων φάσεων, Γιαννάκης Κυπριανίδης, να λέει ότι δεν είναι σε θέση να εκφράσει άποψη για την αποβολή του Κωνσταντίνου Λαΐφη, μιλώντας στον Supersport 104.

Και για να είμαστε ειλικρινείς κανένας δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη με σιγουριά. Γιατί;

Διότι πολύ απλά δεν γνωρίζουμε τι είπε ο έμπειρος αμυντικός στον διαιτητή Κωνσταντίνο Φωτίου, ο οποιος του έδειξε δύο κίτρινες σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Μπορούμε να υποθέσουμε τι δεν του είπε. Για παράδειγμα, αν ήταν ύβρις, θα ήταν απευθείας κόκκινη. Όμως, από εκεί και πέρα, σοβαρή συζήτηση, μπορεί να γίνει μόνο όταν μάθουμε το ακριβές περιεχόμενο των όσων ανέφερε ο Λαΐφης στον διαιτητή.

Α.