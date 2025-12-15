Μπάγερν: Θλάση ο Νόιερ
Ο Μάνουελ Νόιερ υπέστη θλάση στον αγώνα της Μπάγερν με την Μάιντς.
Με θλάση στον μηρό αποχώρησε ο Μάνουελ Νόιερ από την χθεσινή αναμέτρηση της Μπάγερν με την Μάιντς (2-2), όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί τη Δευτέρα.
Η επίσημη ενημέρωση δεν κάνει λόγο για το διάστημα απουσίας του 39χρονου γκολκίπερ, αλλά θεωρείται δεδομένο πως χάνει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, την Κυριακή (21/12) απέναντι στην Χάιντενχαϊμ.
Δεδομένου ότι ακολουθεί η χειμερινή διακοπή, ο Νόιερ θα έχει το χρόνο να αναρρώσει, καθώς το επόμενο ματς για την Μπάγερν είναι στις 11 Ιανουαρίου απέναντι στη Βόλφσμπουργκ.