Μπάγερν: Θλάση ο Νόιερ

Μπάγερν: Θλάση ο Νόιερ

Ο Μάνουελ Νόιερ υπέστη θλάση στον αγώνα της Μπάγερν με την Μάιντς.

Με θλάση στον μηρό αποχώρησε ο Μάνουελ Νόιερ από την χθεσινή αναμέτρηση της Μπάγερν με την Μάιντς (2-2), όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί τη Δευτέρα.

Η επίσημη ενημέρωση δεν κάνει λόγο για το διάστημα απουσίας του 39χρονου γκολκίπερ, αλλά θεωρείται δεδομένο πως χάνει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, την Κυριακή (21/12) απέναντι στην Χάιντενχαϊμ.

Δεδομένου ότι ακολουθεί η χειμερινή διακοπή, ο Νόιερ θα έχει το χρόνο να αναρρώσει, καθώς το επόμενο ματς για την Μπάγερν είναι στις 11 Ιανουαρίου απέναντι στη Βόλφσμπουργκ.

 

 

