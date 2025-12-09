ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η κλήση της Εθνικής Futsal για φιλικά στο Μαυροβούνιο

Δημοσιευτηκε:

Η κλήση της Εθνικής Futsal για φιλικά στο Μαυροβούνιο

Στην αγωνιστική δράση επιστρέφει η Εθνική μας ομάδα του Futsal, η οποία θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με το Μαυροβούνιο.

Οι αγώνες θα γίνουν την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στην πόλη Igalo στο Μαυροβούνιο.

Οι επίσημες υποχρεώσεις της Εθνικής Futsal είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2026 στον Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028 και θα μάθε τους αντιπάλους της από την κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Η προετοιμασία για τα φιλικά με το Μαυροβούνιο θα αρχίσει το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου με προπόνηση στο «Ευάγγελος Φλωράκης» στη Λευκωσία.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Futsal Άθου Στυλιανού βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

AGBU Αραράτ: Βραμ Ναλμπαντιάν

 

Skylink ΑΕΚ Λάρνακας: Κωνσταντίνος Ιακώβου, Χρυσοστόμος Παπασπύρου

 

ΑΕΛ Λεμεσού: Γκεβάρα Κάντζιο, Ευθύμιος Αναστασιάδης, Τάχα Ελ Κέμπε

 

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Εξαδάκτυλος, Κωνσταντίνος Κουλουμπρής, Παρασκευάς Ψηλογένης

 

Απόλλων Λεμεσού: Ιωσήφ Ιωσήφ

 

Ομόνοια Λευκωσίας: Αλέξης Τσίτσος, Κυριάκος Στυλιανού, Μάμας Λοϊζου, Χάρης Κουλλουπά

 

 

Πρόγραμμα

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου

 

14:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»

 

15:00 - 16:30 Προπόνηση

 

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου

 

14:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»

 

15:00 - 16:30 Προπόνηση

 

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

 

18:00 Συγκέντρωση Προπονητικής Ομάδας και Ποδοσφαιριστών στο Πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης»

 

19:00 - 20:30 Προπόνηση

 

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου

 

04:05 Αναχώρηση για Μαυροβούνιο

 

Αναχωρήσεις για αεροδρόμιο Λάρνακας:

 

01:15 Αναχώρηση από Λεμεσό: από Τσίρειο Στάδιο

 

01:30 Αναχώρηση από Λευκωσία: από «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία»|

 

02:00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας

 

17:30-18:30 προπόνηση

 

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου

 

17:30 - 18:30 προπόνηση

 

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου

 

17:30 Αγώνας  Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

 

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου

 

17:30 Αγώνας  Μαυροβούνιο – Κύπρος, Igalo Sports Center

 

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

 

16:45 Επιστροφή στην Κύπρο

 

 

