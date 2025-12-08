Πρωτάθλημα Futsal: Τελευταία αγωνιστική μέσα στο 2025
Τελευταία αγωνιστική μέσα στο 2025 για το Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας Futsal καθώς θα έχουμε τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής μας στο Μαυροβούνιο και θα ακολουθήσει η διακοπή λόγω των εορτών.
Η ενδέκατη αγωνιστική θα διεξαχθεί την εβδομάδα που διανύουμε και η αυλαία θα ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη με δύο αναμετρήσεις. Ο αγώνας
Ομόνοια - ΑΕΚ που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:
Τετάρτη 10.12.2025 / 20:30
Ομόνοια Λευκωσίας - Skylink ΑΕΚ
Απόλλων - Ελπίδα Αστρομερίτη
Πέμπτη 11.12.2025
19:30 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ
20:00 Αραράτ - Αθηαίνου AC
Παρασκευή 12.12.2025
20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - ΕΝ Λατσιών
Στη βαθμολογία προηγείται η ΑΕΚ με 25 βαθμούς και ακολουθεί με 24 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ομόνοια με 22 βαθμούς και τέταρτη η ΑΕΛ με 21 βαθμούς.