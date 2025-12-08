Πρωτάθλημα Futsal: Τελευταία αγωνιστική μέσα στο 2025

Η ενδέκατη αγωνιστική θα διεξαχθεί την εβδομάδα που διανύουμε και η αυλαία θα ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη με δύο αναμετρήσεις. Ο αγώνας

Ομόνοια - ΑΕΚ που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 10.12.2025 / 20:30

Ομόνοια Λευκωσίας - Skylink ΑΕΚ

Απόλλων - Ελπίδα Αστρομερίτη

Πέμπτη 11.12.2025

19:30 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

20:00 Αραράτ - Αθηαίνου AC

Παρασκευή 12.12.2025

20:00 Δόξα Παλαιομετόχου - ΕΝ Λατσιών

Στη βαθμολογία προηγείται η ΑΕΚ με 25 βαθμούς και ακολουθεί με 24 βαθμούς ο ΑΠΟΕΛ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ομόνοια με 22 βαθμούς και τέταρτη η ΑΕΛ με 21 βαθμούς.