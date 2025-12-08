ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χάος στο φινάλε του Ρεάλ–Θέλτα

Ένταση άνευ προηγουμένου σημειώθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στο τέλος της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα (0-2), καθώς οι Μαδριλένοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με τέσσερις αποβολές, τρεις εκ των οποίων στα τελευταία λεπτά.

Η αρχή έγινε στο 64’, όταν ο Φραν Γκαρθία είδε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα δύο λεπτών για απρόσεκτα μαρκαρίσματα, αφήνοντας τη Ρεάλ με δέκα παίκτες.

Στο 92’, ο Άλβαρο Καρέρας αποβλήθηκε επίσης με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αυτή τη φορά για έντονες διαμαρτυρίες. Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονζάλεθ σημείωσε πως ο παίκτης τού είπε: «Είσαι άθλιος!» — φράση που οδήγησε στην άμεση αποβολή του.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον Έντρικ να αποβάλλεται ενώ βρισκόταν στον πάγκο. Ο νεαρός επιθετικός σηκώθηκε, πλησίασε τον τέταρτο διαιτητή και άρχισε να φωνάζει, με συμπαίκτες του να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Ντάνι Καρβαχάλ —αν και εκτός αποστολής— δέχτηκε επίσης κόκκινη κάρτα. Όπως αναφέρει ο διαιτητής στην έκθεση, ο Ισπανός μπακ τού είπε: «Έτσι σφυρίζεις και μετά πας και κλαιγέσαι στα ΜΜΕ».

Το περιστατικό αναμένεται να επιφέρει σημαντικές ποινές για τους εμπλεκόμενους, καθώς η έκθεση του διαιτητή είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική.

sdna.gr 

 

 

