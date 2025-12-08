Ενίσχυση με άρωμα επιστροφής Νικόλα Ιωάννου

Είναι δεδομένο ότι η Πάφος FC θα ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό τον Ιανουάριο. Όχι πώς το ρόστερ υπολείπεται σε ποιότητα, αλλά διότι η ομάδα συμμετέχει σε δύο διοργανώσεις και επιδιώκει να διακριθεί σε αμφότερες. Επομένως, οι ιθύνοντες της ομάδας θέλουν να προσφέρουν στον Χουάν Κάρλος Καρσέδο ό,τι καλύτερο μπορούν. Να «παντρέψουν» δηλαδή την ποιότητα και την ποσότητα και να δημιουργήσουν ακόμη ισχυρότερο σύνολο.

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζεται σοβαρά είναι αυτή του Νικόλα Ιωάννου. Ο 30χρονος αριστερός μπακ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Σαμπντόρια μέχρι τον Μάιο του 2027, ωστόσο, δεν αποκλείεται να… επαναπατριστεί για χάρη της Πάφου, που μπορεί να καλύψει το μεγάλο του συμβόλαιο.

Το ενδιαφέρον είναι δεδομένο, πρόσφορο έδαφος για συνεργασία υπάρχει και μένει να δούμε κατά πόσο μπορεί ο διεθνής άσος να αποδεσμευτεί από τον ιταλικό σύλλογο.

Ο Νικόλας Ιωάννου μετράει 14 συμμετοχές με τον σύλλογο της Serie B (σε κύπελλο και πρωτάθλημα), δύο γκολ και μία ασίστ.