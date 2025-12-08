Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου το ECOMMBX All Star Game 2025!

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για το κοινό στο https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12.

Το ECOMMBX All Star Game 2025 προσφέρει ένα πανέμορφο καλαθοσφαιρικό δίωρο, το οποίο εδώ και πάνω από μία δεκαετία προσελκύει χιλιάδες φιλάθλους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απολαύσουν το άθλημα και τους αστέρες του κυπριακού μπάσκετ, να δουν καρφώματα, διαγωνισμό τριπόντων και να διεκδικήσουν δώρα. Ιδιαίτερα για τις οικογένειες, το All Star Game αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για ένα ευχάριστο απόγευμα, σε μια εύκολα προσβάσιμη κλειστή αίθουσα, με αρκετό πάρκινγκ, κλιματισμό, μουσική και όμορφες στιγμές για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.

Στο καλαθοσφαιρικό κομμάτι του ECOMMBX All Star Game 2025, η διαδικασία ψηφοφορίας των All Stars παικτών και παικτριών ολοκληρώνεται και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν οι ομάδες, οι προπονητές καθώς και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό τριπόντων. Τον Δεκέμβριο του 2024, νικήτρια του αγώνα είχε αναδειχθεί με 70-57 η «Team Louis» του Λούη Πατσαλίδη απέναντι στην «Team Sofokleous» του Μιχάλη Σοφοκλέους. Τον διαγωνισμό τριπόντων είχε κερδίσει ο Νίκος Στυλιανού του Κεραυνού, επικρατώντας του Shamar Givance στον τελικό.

Το ECOMMBX All Star Game επιστρέφει!

14/12/2025 | 🕓 16:00

Στάδιο «Ελευθερία», Λευκωσία

