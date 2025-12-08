Απόλλων: Μακρύς ο δρόμος, αλλά το… ρολόι τρέχει

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν θα αργήσει να φανεί αν η ομάδα μπορεί να γυρίσει τον διακόπτη…

Δεν είναι ότι η απόσταση από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη είναι απαγορευτική, αλλά αυτό που προβληματίζει τους φίλους του Απόλλωνα είναι η εμφανής αστάθεια της ομάδας. Και βεβαίως είναι κάτι που προβληματίζει και τον ίδιο τον Σωφρόνη Αυγουστή.

Μπορεί απέναντι στην Ανόρθωση να απουσίαζαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, όπως οι Ντουοντού, Μάρκοβιτς και Μάρκες, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η εικόνα της ομάδας. Οι κυανόλευκοι παρουσιάστηκαν νωθροί, ασύνδετοι, χωρίς ενέργεια, αυτοματισμούς και φαντασία στο παιχνίδι τους, με αποτέλεσμα να κινδυνέψουν ακόμη και με ήττα από την «Κυρία».

Αποτέλεσμα; Η ομάδα του Αυγουστή, όχι μόνο δεν κρατήθηκε κοντά στις προπορευόμενες ομάδες, αλλά έδωσε το δικαίωμα στην ΑΕΛ να την πλησιάσει στον ένα βαθμό. Δηλαδή, έβαλε σε κίνδυνο ακόμη και την 6η θέση.

Ακόμη και αν σταθούμε στις απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών, τότε εγείρεται ένα άλλο ερώτημα: κατά πόσον ο Απόλλωνας έχει τις εναλλακτικές λύσεις για να καλύψει τα κενά; Με δεδομένο ότι η μεταγραφική ενίσχυση του Ιανουαρίου πλησιάζει, ο Κύπριος κόουτς προφανώς γνωρίζει τις αδυναμίες της ομάδας του και τι πρέπει να πράξει.

Από τη μία βλέπουμε τον Απόλλωνα να βγάζει αρκετά καλή εικόνα και από την άλλη να είναι πολύ μακριά από το καλό του εαυτό. Εφόσον αυτή η ασυνέπεια δεν διορθωθεί, τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο, με βάση το πρόσωπο και τη δυναμική των άλλων ομάδων, οι κυανόλευκοι να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά οι αγωνιστικές μειώνονται. Αν ο Απόλλωνας δεν συνέλθει γρήγορα, τότε οι αποστάσεις θα μεγαλώσουν με τον κίνδυνο να είναι μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Δεν θα αργήσει να φανεί αν η ομάδα μπορεί να γυρίσει τον διακόπτη…

