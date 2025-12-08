Βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική η πρώτη εκτίμηση για Γκατσίνοβιτς!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς αποχώρησε τραυματίας με βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική και αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς, με την ΑΕΚ να αγωνιά!
Δυσάρεστα νέα για την ΑΕΚ και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί αύριο σε ιατρικές εξετάσεις, ώστε να φανεί με ακρίβεια το μέγεθος της ζημιάς και να καθοριστεί το διάστημα απουσίας του. Η εικόνα πάντως από τον τραυματισμό του δείχνει αρκετά σοβαρή, κάτι που εντείνει την αγωνία ενόψει της συνέχειας της σεζόν.
sport-fm.gr