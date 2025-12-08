Βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική η πρώτη εκτίμηση για Γκατσίνοβιτς!

Δυσάρεστα νέα για την ΑΕΚ και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί αύριο σε ιατρικές εξετάσεις, ώστε να φανεί με ακρίβεια το μέγεθος της ζημιάς και να καθοριστεί το διάστημα απουσίας του. Η εικόνα πάντως από τον τραυματισμό του δείχνει αρκετά σοβαρή, κάτι που εντείνει την αγωνία ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

sport-fm.gr