Με Τιμούρ κοιτάει… κατάματα όλους!

Άλλη Ανόρθωση βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.

Αν εξαιρέσουμε το πρώτο εικοσάλεπτο του ντέρμπι στη Λεμεσό ανάμεσα σε Απόλλων και Ανόρθωση, η «Κυρία» ήταν αυτή που φαινόταν να διεκδικεί πιο πολύ τη νίκη. Πολλοί είχαν χαρακτηρίσει αουτσάιντερ την ομάδα της Αμμοχώστου, όπως συμβαίνει απέναντι σε κάθε μεγάλο αντίπαλο κατά την τρέχουσα σεζόν.

Ωστόσο, στο «Αλφαμέγα» η Ανόρθωση εμφανίστηκε απαιτητική. Ήταν η ομάδα που κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και ξεχώριζε τόσο στον οργανωτικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Οι παίκτες της έβγαλαν πάθος, κέρδιζαν τις περισσότερες μονομαχίες και σταδιακά πήραν τον έλεγχο του κέντρου.

Η αλλαγή στην εικόνα της ομάδας με τον Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο είναι πλέον εμφανής. Απλώς χρειάστηκε λίγο χρόνο για να πάρει μπρος.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μετά το παιχνίδι με τη ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, η «Κυρία» είναι αήττητη καθώς μετρά δύο νίκες και πέντε ισοπαλίες, χωρίς να έχει ηττηθεί από Άρη, Πάφο, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα.

Η Ανόρθωση πλέον πείθει και αντιμετωπίζει κάθε αντίπαλο και κάθε εμπόδιο κατάματα.

Α.Σ.

