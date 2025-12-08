Ολυμπιακός: Οι κινήσεις για την ανανέωση του Ελ Κααμπί και το πλάνο με Καϊράτ

Ο Ολυμπιακός με μπροστάρη τον “καυτό” Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος έχει 15 γκολ σε 20 αγώνες στην περίοδο, θα επιδιώξει να φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθμών επί της Καϊράτ Αλμάτι, στην παγωμένη Αστάνα (Τρίτη 9/12, 17:30, COSMOTE SPORT 1HD, LIVE Match Center από το SPORT24), για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πρόκειται για ένα ματς – “τελικός” για τους ερυθρόλευκους οι οποίοι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη φέτος στη διοργάνωση.

Εφόσον ο Ολυμπιακός κερδίσει και σκαρφαλώσει στους πέντε βαθμούς, τότε θα έχει άλλες δύο ευκαιρίες -στα παιχνίδια με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκης και με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ- για να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μπορεί στη συνέχεια να του φτάσει μία νίκη και μία ισοπαλία (ανεβαίνοντας στους εννέα πόντους), αλλά δεν αποκλείεται να χρειαστεί και δύο νίκες ανάλογα με τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς.

Σε ενδεχόμενο ισοπαλίας απέναντι στην Καϊράτ, ο Ολυμπιακός θα έχει τρεις πόντους και θα θέλει οπωσδήποτε δύο νίκες εναντίον της γερμανικής και της ολλανδικής ομάδας, περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή να δει αν θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης. Και σε ενδεχόμενο ήττας στην Αστάνα, θα εξανεμιστούν οι πιθανότερες πρόκρισης, καθώς πολύ δύσκολα θα κριθεί η 24η θέση στους οκτώ βαθμούς. Ήδη, η 21η Μαρσέιγ, η 22η Γιουβέντους, η 23η Μονακό και η 24η Πάφος έχουν από έξι βαθμούς και απομένουν ακόμη τρία παιχνίδια στη League Phase.

Αντιλαμβάνονται λοιπόν όλοι την κρισιμότητα του αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι και πόσα πολλά περιμένουν οι ερυθρόλευκοι από τον δεινό σκόρερ τους Ελ Κααμπί, αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες.

Επί τη ευκαιρία, ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την ανανέωση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028 και, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα βήματα στις συζητήσεις με τον ίδιο και τον εκπρόσωπο του.

Ο Μαροκινός σέντερ φορ είναι ευχαριστημένος στην πειραϊκή ομάδα, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του προέδρου της ΠΑΕ, Βαγγέλη Μαρινάκη, του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των ερυθρόλευκων οπαδών και όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχουν σειρήνες από τη Γαλλία, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Τούτη την ώρα, όμως, προέχει το παιχνίδι με την ομάδα του Καζακστάν, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την επόμενη Δευτέρα (15/12) ο Ελ Κααμπί θα αναχωρήσει για την πατρίδα του ενόψει της τελικής φάσης του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Καϊράτ, υπάρχουν διλήμματα στα χαφ (Έσε, Μουζακίτης και Γκαρθία διεκδικούν τις δύο θέσεις) και στα πλάγια της επίθεσης (Ποντένσε ή Στρεφέτσα). Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα υποβληθεί σε τεστ την Δευτέρα (8/12) στην τελευταία προπόνηση και Ισπανός κόουτς θα πάρει την απόφαση του.

Έτσι, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να παρατάξει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Ρόντινεϊ δεξιά στην άμυνα, τον Ορτέγκα αριστερά, τον Μπιανκόν και τον Πιρόλα στα στόπερ, τον Έσε και τον Μουζακίτη στα χαφ, τον Μαρτίνς και τον Ποντένσε ή τον Στρεφέτσα στα πλάγια, τον Τσικίνιο και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Πλην των τραυματιών Ρέτσου και Πασχαλάκη, στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού είναι επίσης οι Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Πνευμονίδης, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Κοστίνια, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Μπότης και Κουράκλης.

Πηγή: sport24.gr